България

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

8 май 2026, 13:32
Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията
Източник: Прогресивна България

Г еорги Генчев Пеев е новият министър на транспорта и съобщенията.

Георги Пеев е експерт с над 20-годишен доказан опит в сферата на гражданското въздухоплаване, стратегическото управление и международното сътрудничество.

От 2014 г. той е генерален директор на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение“ (ДП РВД). Под негово ръководство предприятието постига високи стандарти в безопасността и ефективността на аеронавигационното обслужване, утвърждавайки водещата роля на България в регионален и европейски план.

Георги Пеев представлява страната ни в най-високите нива на управление на европейското въздушно пространство. Той е член на Временния съвет (Provisional Council) на Европейската организация за безопасност на въздухоплаването (EUROCONTROL) и на Управителния съвет на съвместното предприятие SESAR 3 JU – ключов орган за иновациите в единното европейско небе. Член е на Изпълнителния комитет на европейския офис на Организацията на гражданските доставчици на аеронавигационно обслужване (CANSO) и участва активно в управлението на Функционалния блок въздушно пространство „Дунав“ (DANUBEFAB).

Професионалната му кариера в ДП РВД започва през 2002 г. като ръководител полети, преминавайки през позициите на инструктор, началник отдел и директор на дирекция „Управление на въздушното движение“.

Георги Пеев е магистър-инженер по специалност „Експлоатация на електронно-приборна авиационна техника (Ръководител полети)“ от Техническия университет – София. Специализирал е в Института за аеронавигационно обслужване на EUROCONTROL и в Германското ръководство на въздушното движение (DFS).

Владее свободно английски език. Семеен, с едно дете.

Георги Пеев Министър на транспорта и съобщенията Гражданско въздухоплаване ДП РВД Генерален директор EUROCONTROL SESAR 3 JU Ръководител полети Аеронавигационно обслужване Международно сътрудничество
