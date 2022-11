Забравената партия, която обяви война на масоните

В сеизвестен факт е, че американската политическа система е доминирана от две партии – Демократическата и Републиканската. Въпросният двуполюсен модел е важна част от историята на страната. Съществуват редица примери за формации, които се опитали да го променят, но без съществен успех.

За пръв път подобно нещо се случило през 20-те години на XIX в. Тогава група привърженици на конспиративна теория, според която масоните имат пълен контрол върху американското правителство, основали своя партия.

Въпросното събитие се оказало повратен момент в политическата история на САЩ.

Влиятелните масони

Масонството, за което повечето изследователи смятат, че е възникнало в Европа, намерило особено плодородна почва за развитие в Америка. Някои от бащите основатели на САЩ били негови представители – като Джордж Вашингтон (на 4 февруари 1789 г. той бил избран за първия президент на САЩ и положил клетва пред Великия магистър на масонската ложа в Ню Йорк Робърт Ливингстън) и Бенджамин Франклин. Предполага се, че масонските ложи възникнали от зидарски гилдии, макар че по въпроса има известни спорове. През XVIII в. те се превърнали в елитни клубове, в които членували някои от най-влиятелните и богати мъже в Америка.

Everyone loved George Washington, until he became president https://t.co/jNTv3pNjFD — The Washington Post (@washingtonpost) February 17, 2020

Масонството продължило да се разраства и през XIX в. Постепенно то се превърнало в нещо като мрежа, към която се присъединявал почти всеки, имащ амбициите да влезе в политиката, отбелязва професорът по история от университета в Сиракюз Марк Шмелер.

„По този начин бизнесмени, редактори на вестници и политици се срещали редовно и се опознавали. За хората, които искали да дадат тласък на своята кариера, присъединяването към масонска ложа било повече от добра идея“, добавя той.

Едни от най-известните масони през 20-те години на XIX в. били седмият президент на САЩ Андрю Джаксън и Хенри Клей, който станал държавен секретар през 1825 г.

Убийството на Уилям Морган

В края на 20-те и началото на 30-те години в САЩ се зародило силно антимасонско движение. Основната причина за това било изчезването и предполагаемото убийство на Уилям Морган. Той твърдял, че е бивш масон и възнамерявал да публикува книга, в която да разкрие тайните на организацията. През 1826 г. обаче той бил арестуван по скалъпени обвинения, а малко по-късно изчезнал безследно. Какво се случило с него остава мистерия и до днес. Някои смятат, че той бил убит от масони в Ню Йорк. Други пък твърдят, че избягал в чужбина. Съществуват сведения, че Морган бил забелязан в няколко европейски страни, както и в Канада, но достоверността им не може да бъде потвърдена.

William Morgan was a resident of Batavia, New York, whose disappearance and presumed murder in 1826 ignited a powerful movement against the #Freemasons, a fraternal society that had become influential in the United States. #19thcentury #williammorgan pic.twitter.com/DiasTQr4Px — Geri Walton (@18thCand19thC) March 3, 2020

Случилото се накарало много хора да започнат да твърдят, че масоните се опитват да унищожат както САЩ, така и християнството. Около 2000 ложи били принудени да прекратят своята дейност. В Ню Йорк пък била основана антимасонска партия (предполага се, че това се случило през 1828 г.), която си поставила за цел да изобличи всички злодеяния, извършени от членовете на обществото. Историците смятат, че тя се превърнала в първата формация, опитала се да разбие съществуващата политическа система в страната, доминирана от демократите и републиканците.

Back then, many political elites belonged to the Freemasons.



Members pledged secrecy, and high-ranking Masons earned titles like “master” and “high priest.” This was the “Deep State” circa 1826, complete with a star defector like Q: William Morgan https://t.co/0yc7JAnAWo pic.twitter.com/6kr8kXQvcd — Bloomberg Opinion (@opinion) September 23, 2020

Идеята, че масоните не просто управляват САЩ, но и се опитват да унищожат демокрацията, изглеждала убедителна по това време, тъй като редица представители на политическия елит били част от това общество. „Конспиративните теории невинаги са напълно погрешни. Именно това, че някои от тях са основани на полуистини, ги прави толкова опасни“, отбелязва писателят и историк Андрю Бърт. Така антимасонската партия привлякла много членове, някои от които впоследствие се превърнали във влиятелни политици. Сред тях се открояват имената на Уилям Сюард, който станал държавен секретар по време на управлението на Ейбрахам Линкълн, Тадеъс Стивънс, виден републиканец от Камарата на представителите, както и Милард Филмор, който станал президент на САЩ през 1850 г. Показателни за популярността на антимасонската партия са следните думи на държавния глава Джон Куинси Адамс, произнесени през 1828 г. (когато той се борел за преизбиране): „Аз не съм, никога не съм бил и няма и да бъда масон“.

След като претърпял поражение на изборите, състояли се през въпросната година, той дори се присъединил към формацията за известен период от време.

Масони, католици и мормони

Негативното отношение към масоните и появата на антимасонската партия допринесли за възхода на редица други конспиративни теории, подчертава професорът по история от университета „Къмбърланд“ Марк Чийтъм. „По-специално, през 30-те години на XIX в. се забелязва смесване на антимасонските теории с такива, които са свързани с католиците и мормоните“, отбелязва той.

Според Чийтъм всички те имали нещо общо – представителите на въпросните групи били описвани като „външни сили, които се опитват да манипулират американския народ и правителството на САЩ в полза на някои представители на политическия елит“.

What the Freemasons taught the world about the power of secrecy https://t.co/3hyhda6Ufv — TIME (@TIME) August 13, 2020

Антимасоните определено оставили своята следа в историята. Именно те за пръв път провели национален конгрес, по време на който излъчили свой кандидат за президент (това се случило през 1831 г.) – нещо, което по-късно било възприето и от републиканците и демократите. Формацията също така въвела практиката да се използват партийни вестници, с помощта на които посланията на политиците да достигат по-лесно до избирателите. Въпреки своите първоначални успехи, антимасонската партия на практика изчезнала в края на 30-те години, като повечето ѝ членове преминали в редиците на републиканците.

В наши дни масонската символика присъства в редица държавни документи на САЩ, включително и върху паричните знаци. Примери за това са пирамидата и всевиждащото око, изобразени върху долара. През последните десетилетия настъпиха големи промени в американското масонство – като решението да се позволи на жени и чернокожи да членуват в ложите. Според експерти напоследък броят на масоните в САЩ, както и тяхното влияние, отбелязва спад. Като основна причина за това се посочва засилващата се криза в традиционните протестантски църкви. Въпреки това, масонството не спира да е обект на всевъзможни конспиративни теории.

