Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Ф едерален съдия заяви, че няма да разсекрети протоколите от заседанията на голямото жури и доказателствата от разследването срещу Джефри Епстийн, отхвърляйки искането на Министерството на правосъдието да ги направи публични, предава Си Ен Ен.

Съдия Ричард Берман заяви, че Министерството на правосъдието няма да промени дългогодишната практика да държи материалите на голямото жури запечатани и отбеляза, че информацията, съдържаща се в тях, е малка в сравнение с цялото досие, което вече е на разположение на изпълнителната власт.

„Информацията, съдържаща се в протоколите от заседанията на голямото жури за Епстийн, бледнее в сравнение с информацията и материалите от разследването, които са в ръцете на Министерството на правосъдието“, посочи съдията.

Министерството на правосъдието на САЩ отказа да коментира решението на Берман.