Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

П ожар избухна на американския крайцер "Ню Орлиънс" край южния японски остров Окинава, съобщи днес местната брегова охрана, цитирана от "Ройтерс".
Към момента няма информация за пострадали хора.
Представител на японското министерство на отбраната заяви, че японските военни са се включили в гасенето на пожара, като повече подробности по случая засега не са известни.
Японската брегова охрана допълни, че един от нейните кораби, намиращ се в близост до американския плавателен съд, също се подготвя да участва в овладяването на огъня.
Няма данни за разлив на гориво в околните води.