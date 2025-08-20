Свят

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Японските военни са се включили в гасенето на огъня

20 август 2025, 17:26
Източник: istock/Getty Images

П ожар избухна на американския крайцер "Ню Орлиънс" край южния японски остров Окинава, съобщи днес местната брегова охрана, цитирана от "Ройтерс".

Към момента няма информация за пострадали хора. 

Взрив на кораб в САЩ, 57 моряци са ранени

Представител на японското министерство на отбраната заяви, че японските военни са се включили в гасенето на пожара, като повече подробности по случая засега не са известни. 

Японската брегова охрана допълни, че един от нейните кораби, намиращ се в близост до американския плавателен съд, също се подготвя да участва в овладяването на огъня.

Пожар на борда на единствения руски самолетоносач

Няма данни за разлив на гориво в околните води.

Източник: БТА, Габриела Иванова    
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
