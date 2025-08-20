Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

Д остъпът на автомобили до Терминал 2 на летище „Васил Левски“ – София е възстановен, съобщиха от летището.

Поради довършителни работи по дилатационните фуги на естакадата към Терминал 2 от 24 август до 7 септември спирките на междутерминалния шатъл и на градския транспорт временно ще бъдат в Kiss & Ride зоната.

Забраняват достъпа на автомобили пред Терминал 2 на летище „Васил Левски“

Паркинг P8 временно няма да бъде достъпен за туристически автобуси, като те могат да използват Kiss & Ride зоната с безплатен престой до 30 минути.

Припомняме, че от началото на август бяха извършени дейности по подмяна на дилатационните фуги на естакадата към терминала. За този период директният достъп на автомобили пред терминалната сграда беше забранен, а зоната „Kiss & Ride“ беше временно преместена.