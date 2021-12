Илюминати, гаргойли и тайни тунели: Крие ли летището в Денвър зловещи тайни?

Г одината е 1995-а. Датата – 28 февруари. На този ден започва работа едно от най-големите летища в света – това в Денвър. Годишно през него преминават по над 60 млн. души, макар че избухването на пандемията от COVID-19 намали значително неговата натовареност.

Почти веднага след като е отворено за експлоатация, летището започва да привлича голямо внимание заради някои свои необичайни специфики. Зловещи фигури и стенописи, паметна плоча, съдържаща масонски символи, както и самата форма на пистите, която погледната от въздуха напомня на свастика, са само част от тях.

На всичкото отгоре се оказало, че бюджетът за построяването му е надхвърлен с близо 2 млрд. долара. Всичко това кара привържениците на конспиративни теории да предполагат, че летището крие някои зловещи тайни…

Блуцифер

Едно от първите неща, които всеки посетител на летището вижда, е разположената пред него 10-метрова статуя на син мустанг, вдигнал във въздуха предните си копита. През нощта той изглежда особено стряскащо, тъй като очите му светят в червено, а асоциациите с конниците на Апокалипсиса са неизбежни.

The Denver airport is guarded by a 32-foot-tall sculpture of a demonic horse. https://t.co/EwSkQFjnOE — Atlas Obscura (@atlasobscura) March 15, 2021

Неслучайно много хора го наричат Блуцифер („Синият Луцифер“). Историята на статуята също допринася за зловещата ѝ слава. Нейният създател Луис Хименез така и не успял да види завършено своето творение. Докато работел по фигурата, част от нея паднала върху него и малко по-късно той починал от получената тежка рана.

Смъртта на Хименез довела до появата на няколко меко казано странни теории. Според една от тях конят оживял и нападнал своя създател.

Друга гласи, че мъжът бил убит, защото разкрил някои от тайните на летището. Така или иначе статуята била довършена от децата на Хименез и официално представена през 2008 г. Те също така обяснили, че с поставянето на светещите очи на коня искали да изкажат своята почит към баща си, който имал магазин за осветителни тела в Мексико.

Капсула на времето

Друг противоречив елемент от летището в Денвър е паметна плоча, на която е изобразен символът на масоните, свързван от почитателите на конспиративните теории и с илюминатите. На нея са изписани още датата, на която е започнат строежът на летището – 19 март 1994 г., както и надпис, който гласи, че под плочата се крие послание за хората през 2094 г.

Denver Airport# time capsule beneath this stone contains messages and memorabilia to the people of Colorado in 2094 pic.twitter.com/LY2Sr2grGZ — dutchbarbarber (@dutchbarbarber) May 20, 2013

Какво се съдържа в тази капсула на времето? И защо някой е сметнал за подходящо да я постави в едно от най-натоварените летища в света?

За да стане мистерията още по-голяма, на плочата е изписано, че тя е направена от „Комисията за летищата на Новия свят“. Подобна организация не съществува, а това кара някои хора да смятат, че фразата се отнася за Новия световен ред – теорията, според която тайна група от богати и влиятелни личности управлява целия свят и иска да създаде глобална диктатура.

Алекс Рентерия, която е говорител на летището в Денвър, на свой ред отбелязва, че тези твърдения са напълно неоснователни. Тя подчертава, че авторите на плочата действително са масони, но „Комисията за летищата на Новия свят“ е метафора за целта на летището да приветства всички хора и да бъде своеобразен портал към целия свят.

Зловещи изображения и гаргойли

В един от секторите на летището, където пътниците чакат своя багаж, са поставени два бронзови гаргойла (готически скулптури, които най-често били използвани за водоливници, отвеждащи стичащата се от покрива на сградата дъждовна вода. Според поверията, те отблъсквали злите сили), които излизат от куфари. Фигурите са дребни на ръст и имат демонични лица. Те носят името „Нотр Денвър“, а авторът им Тери Алън отбелязва в едно свое интервю, че целта им е да „бдят над багажа на пътниците“.

Denver airport's talking gargoyle spooks travelers | Fox News https://t.co/lKbuWIYDXE — Chris 🌼 (@_new_leaf__) March 5, 2019

„Според някои почитатели на конспирациите гаргойлите са предвестници на зли сили. Истината е, че те не са нищо повече от забавни произведения на изкуството“, заявява на свой ред експертът по връзки с обществеността Хийт Монтгомъри.

Denver airport painting pic.twitter.com/OOtcd8GgG4 — Robert Doman (@RobertDoman1) February 4, 2020

Още по-странни са два от стенописите, дело на Лео Тангума, които всеки, преминаващ през летището в Денвър, може да разгледа. Те са високи близо 9 м. и се казват „Децата на света мечтаят за мир“ и „В мир и хармония с природата“.

Зад трогателните имена и шарените композиции обаче се крият някои смущаващи детайли. Например изобразени са нацистки войник, въоръжен с автомат и меч, убити деца, плачещи вдовици, а в един сегмент момиче държи календара на маите, предсказващ не само края на света, но и неговото възраждане. Посланието на творбите все пак е положително, като авторът е нарисувал как деца от различни нации държат надписи с думата „Мир“ на няколко езика, а войникът лежи мъртъв в краката им.

Някои хора смятат, че творбите нагледно демонстрират как ще бъде наложен т. нар. Нов световен ред – с насилие, геноцид и унищожаване на природата.

5 reasons why people think Denver Airport is the creepiest in the world https://t.co/W3rP96EvVR — The Independent (@Independent) October 31, 2021

Алекс Рентерия на свой ред обяснява, че посланието на художника Лео Тангума е съвсем друго. Тя подчертава, че стенописите представляват предупреждение за опасностите, които крият климатичните промени и войните.

„Подобни произведения на изкуството често остават неразбрани, тъй като хората се фокусират единствено върху определени детайли. Например „В мир и хармония с природата“ се състои от две части. На едната от тях има сцени на разруха, а на другата – празненства и веселие“, добавя Рентерия.

Мрежа от подземни тунели

Загадките, свързани с летището в Денвър, не спират дотук. Под него се крие сложна система от тунели, която също е обект на всевъзможни конспиративни теории. Каква е нейната функция? Някои хора предполагат, че там са скрити телата на извънземни, а други смятат, че тунелите са обитавани от гущероподобни хора. Трета теория пък гласи, че този подземен лабиринт е свързан с големи бункери, където илюминатите ще се скрият, когато настъпи краят на света.

Някои от работниците, участвали в строежа на летището, разказват за дълги тунели, които привидно водят до никъде или завършват с масивни залостени врати. Освен това голяма част от тях са добре електрифицирани и дори разполагат с релсови пътища.

Официалната версия на ръководството на летището е, че системата от тунели се използва за превозването на багаж и самолетно гориво.

„Колкото и интересно да звучат някои конспиративни теории, истината е доста скучна – в тунелите няма тайни общества или извънземни технологии, а единствено куфари“, обобщава в заключение Рентерия.

