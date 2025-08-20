Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Kаквото и да обсъждат политиците, няма признаци за отслабване на боевете в Украйна, пише „Гардиън“.

Руските войници са извършили 67 атаки в района близо до Доброполе през предходните 24 часа. 150-ти украински батальон се опитва да предотврати струпването на руски сили и да унищожи логистиката им преди очакваната есенна офанзива.

Денис Брижатий, командирът на батальона, 32-годишен бивш студент по право, който бързо се е издигнал в йерархията, казва: „без политика“, когато го питат дали има цена, която си струва да плати Украйна, за да осигури мир.

Но когато е притиснат, той е категоричен, че предаването на останалата част от Донецка област, искане на Владимир Путин, може да бъде дългосрочна катастрофа за Украйна.

„Загубата на Донецка област, районът, който е силно укрепен срещу Русия, просто ще отвори нови посоки за по-нататъшно настъпление – Харков, Днепропетровск, Запорожие, които не са добре укрепени. Това би била огромна и ужасна загуба на позиции“, предупреждава командирът.

Негов колега с позивна Оптимус е по-директен.

„Какъв е смисълът да предадем Донецка област на Русия?“, казва той и добавя: „След всички жертви, които сме направили, хората, които сме загубили? Ако щяхме да направим това, можехме да го направим още в началото на войната.“