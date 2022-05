Знаменитостите, свързани с нацисткия режим на Хитлер

Ж естокостите, извършени от нацисткия режим в Германия по време на Втората световна война, са едни от най-ужасяващите и мрачни моменти в световната история.

В годините преди избухването на конфликта, милиони хора в различни части на Европа живеели в постоянен ужас от растящото влияние на Третия райх.

В същото време обаче имало и такива, които не се притеснявали да използват възхода на нацистите за лична облага.

Фердинанд Порше

През 1933 г., когато Адолф Хитлер станал канцлер на Германия, Фердинанд Порше обявил идеята си за създаването на малка и евтина кола на автомобилното изложение в Берлин. Това се харесало на лидера на нацистите, тъй като той искал да превърне германците в моторизирана нация по същия начин, по който Хенри Форд трансформирал САЩ.

Още на следващата година Хитлер и Порше се срещнали, за да обсъдят плановете си за създаването на „Народен автомобил“ – или Volkswagen.

A Nazi car made by Ferdinand Porsche fails to sell after auction blunder https://t.co/ecYS0zJZHw — Bloomberg (@business) August 20, 2019

За да се даде тласък на производството, в завода на компанията на Порще във Волфсбург постоянно били изпращани военнопленници.

Хуго Бос

Годината е 1938. В нацистка Германия е въведена задължителна военна служба и необходимостта от униформи нараства. От това спечелили най-вече шивашките фабрики, заели се със задачата да осигурят въпросните униформи. Сред тях била фабриката на Хуго Бос в град Метцинген, която по това време била почти фалирала.

В интерес на истината Бос станал член на Националсоциалистическата партия още през 1931 г. „Влизането му в нейните редици не се дължи само на неговата пресметливост. Той бил убеден националсоциалист“, отбелязва историкът Роман Кьостер. Според очевидци на една от стените в къщата на Хуго Бос имало окачена снимка, на която той позира до Хитлер в резиденцията му в Оберзалцберг.

German army to drop Nazi names from barracks more than 70 years after end of World War Two https://t.co/KPSatwcamx pic.twitter.com/T4nDt6OUWM — Telegraph Breaking News (@TelegraphNews) May 14, 2017

Преди няколко години представители на компанията се извиниха, че по време на Втората световна война във фабриката принудително работели над 140 души, повечето от които жени, доведени от Полша, СССР и Франция.

Прескът Буш

Американският сенатор Прескът Буш, който е дядо на 43-тия президент на САЩ Джордж Буш-младши, бил един от директорите на инвестиционна банка в Ню Йорк, собственост на семейството на Фриц Тисен. Те притежавали почти цялата стоманена индустрия в Германия в навечерието на Втората световна война. Самият Фриц Тисен е считан за един от финансовите архитекти на нацисткия режим и бил един от най-видните привърженици на Хитлер.

В неговите фабрики били принуждавани да работят много хора от концентрационни лагери. Съществуват данни, че Прескът Буш продължил да работи с Тисен до 1942 г. – когато САЩ вече били във война с Германия. Той също така помогнал на магната да прехвърли редица документи в Ню Йорк, за да не му бъдат повдигнати обвинения за връзки с Третия райх след края на конфликта. Все пак трябва да се отбележи, че няма сведения сенаторът да е изпитвал симпатии към идеологията на нацистите.

Кристобал Баленсиага

След като на 22 юни 1940 г. Франция капитулирала, а по-голямата част от територията ѝ преминала под контрола на нацистите, режимът на Хитлер наредил престижната модна индустрия на страната да се премести в Германия. Това обаче така и не се случило, тъй като било постигнато компромисно споразумение – модните къщи получили правото да продължат работата си в Париж и Лион, но само ако се съгласят да предадат всички евреи, работещи за тях.

Макар и да не участвала директно в сделката, компанията „Баленсиага“ се облагодетелствала от нея и продължила да функционира.

Нейният основател – Кристобал Баленсиага, също така бил близък приятел на съпругата на испанския диктатор Франсиско Франко, която редовно носела рокли на знаменития дизайнер.

Хенри Форд

Основателят на автомобилната корпорация „Форд“ бил истински инженерен гений. Благодарение на него милиони американци се сдобили със своите първи автомобили.

112 years ago, Henry Ford had a vision — a car for everyone, not just the rich: http://t.co/iLFzjnFQSQ #TBT pic.twitter.com/hwVyHklqmO — CNN (@CNN) July 23, 2015

В същото време обаче Хенри Форд бил известен и с антисемитските си вярвания. Той смятал, че съществува тайна световна конспирация, а евреите са виновни за почти всичко – като джаза, Болшевишката революция и Първата световна война.

Антисемитската му реторика стигнала до Хитлер, който го смятал за вдъхновение и дори държал негов портрет на бюрото си в продължение на няколко години. Освен това концепцията на Форд за евтин масов автомобил, реализирана чрез емблематичния „Модел Т“, залегнала в основата на проекта за създаването на „Фолксваген“.

През 1924 г. Курт Лудеке, представител на Хитлер, се срещнал с предприемача, опитвайки се да получи финансова помощ за националсоциалистите, но без успех. През 1938 г. Форд получил Големия кръст на Ордена на германския орел – най-високото отличие, което Нацистката партия можела да връчи на чужденец.

Той също така е единственият американец, споменат в книгата на Хитлер „Моята борба“. Въпреки радикалните си възгледи, Форд бил твърд противник на Втората световна война.

Харди Крюгер

Крюгер е един от най-обичаните и известни германски актьори. Участвал е в близо 75 филма, като си е партнирал със звезди като Джон Уейн, Ричард Бъртън, Катрин Деньов, Клаудия Кардинале и Шон Конъри.

Hardy Kruger, the first German actor to become a Hollywood star after World War II, died on Wednesday. He was 93. https://t.co/r8nkftA6aA — The New York Times (@nytimes) January 22, 2022

Роденият в Берлин през 1928 г. Крюгер е сред малкото германски актьори с успешна международна кариера след края на Втората световна война. Когато бил на 13 години, той се присъединил към Хитлерюгенд – младежката организация на нацистите.

В свое интервю, дадено през 2016 г., Крюгер споделя, че бил „възпитаван да обича Хитлер“. Като тийнейджър той участвал в пропаганден филм, наречен „Младите орли“. На 16-годишна възраст бъдещият актьор станал част от СС. След като отказал да изпълни заповед да разстреля група пленени американски военни, той трябвало да бъде екзекутиран за неподчинение.

Крюгер обаче бил помилван, след което се укрил в австрийската провинция Тирол, където дочакал края на Втората световна война.

