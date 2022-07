Четири шокиращи теории, които трябваше да променят историята

Е два ли има човек, който поне веднъж да не е попадал на шокираща хипотеза или конспиративна теория, разкриваща неподозирани „факти“ за някои от най-значимите събития в световната история. Създателите им най-често са учени със съмнителна репутация, които твърдят, че „истината“ е била забравена, интерпретирана погрешно или нарочно прикрита, за да бъдат обслужени нечии интереси.

Доказателствата, които те представят, почти винаги са крайно недостоверни и отхвърлени от научната общност, но въпреки това твърденията им се радват на завидна популярност.

В търсене на истината за вещиците

Маргарет Мъри е известен британски египтолог, антрополог и фолклорист. Тя е първата жена, назначена за преподавател по археология в Обединеното кралство, като е работила в Лондонския университетски колеж в периода 1898 – 1935 г. През 1921 г. тя написала книга, посветена на лова на вещици в Европа и Северна Америка.

В нея Мъри търси отговор на въпроса защо съществуват толкова много прилики между разказите на обвинените в практикуването на черни магии. Според изследователката това няма как да е случайност и единственото логично обяснение е, че вещици действително съществуват.

Мъри твърди, че те са представителки на древен култ, почитащ рогато божество. Част от практиките, които членовете му изпълнявали, включвали канибализъм и жертвоприношения на деца. По време на ритуалите, някои от тях носели специални костюми, наподобяващи животни или самото божество.

