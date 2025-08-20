България

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Експерт: Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката

20 август 2025, 20:34
Т ежка гръдна травма е причината за смъртта на 8-годишния Иван, който загина в Несебър след падане при парасейлинг. Във вторник бяха повдигнати обвинения на тримата служители и те бяха задържани за срок до 72 часа.

Събирането на доказателства продължава и днес – водолази претърсиха морското дъно, за да открият катарамите на коланите, които са се скъсали и са довели до падането на детето. Те все още не са намерени, предаде NOVA.

Прокуратурата ще настоява пред съда за постоянен арест на тримата обвиняеми. 

Безопасни ли са водните атракциони у нас и за какво да внимаваме

„Със сигурност не е имало проблем с въжетата, защото те държат и майката, която остава на парашута. Това означава, че детето се е отделило. Това е възможно само при скъсване на коланите. Те са многократно презапасени и издържат над 5 тона. Ако няма видимо износване, няма как коланът да се скъса”, заяви в „Интервюто в новините на NOVA“ капитанът и инструктор по парасейлинг Теодор Огнянов във връзка със загиналото 8-годишно дете в Несебър.

„Майката няма вина. Всички възрастови групи могат да летят безопасно на парашут”, посочи той.

По думите му инцидентът се дължи на недостатъчно подготвен екипаж – капитан и моряк на лодката, както и на пренебрегване на ежедневните проверки. „Българската парасейлинг асоциация има сертифицирани обучители и е въвела ясни стандарти за обучения”, категоричен беше Огнянов.

„Държавен орган, който да следи обучението и всеки полет с парашут, няма. Дори и да имаше, не би могъл ежедневно да присъства на лодката и да проверява оборудването. То се проверява редовно, защото дори най-малка неизправност може да компрометира безопасността – например обезопасителният колан или въжетата, които държат парашута”, подчерта той.

Несебър дете
