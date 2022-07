Преданията за върколаци, които ужасиха Европа

Л егенди за хора, които са способни да се превръщат във вълци, могат да бъдат открити в историята на почти всички европейски страни.

За подобни предания споменава древногръцкият историк Херодот още през V в. пр. Хр. Той пише, че членовете на племе, обитаващо земите на североизток от Скития, всяка година се трансформират във вълци за няколко дни, след което си възвръщат човешкия облик.

Известни са няколко случая на масова паника в Европа, предизвикани от твърдения, че върколаци действително съществуват. Освен това хиляди хора са били измъчвани и осъждани на смърт по обвинения, че могат да се превръщат във вълци.

Вълци в Париж

През 1450 г. Париж далеч не изглеждал като огромния метрополис, който е днес. Въпреки това той имал статута на най-големия град в Западния свят. Неговите високи стени го защитавали както от вражески армии, така и от диви животни. През зимата на въпросната година обаче се случило нещо ужасяващо – вълци успели да влязат в града и убили 40 души. Това предизвикало паника, която обхванала цял Париж. Много хора започнали да твърдят, че това не са обикновени животни, а върколаци.

Според свидетелски разкази опасните хищници били с червеникав цвят на козината. По тази причина експертите смятат, че става въпрос за Иберийски вълци (те се срещат основно в северните райони на Испания и Португалия). За да се справят с тях, местните жители им устроили капан в центъра на Париж, а тълпата, събрала се на площада пред катедралата „Нотр Дам“, избила вълците с помощта на камъни и копия.

Процесите срещу върколаци във Во

Между XV и XVII в. много хора вярвали, че швейцарският кантон Во е дом на голям брой вещици, магьосници и върколаци. Още през 1448 г. се появили слухове, че там живее върколак, който яде деца. Паниката сред местните жители се засилила няколко десетилетия по-късно, когато броят на процесите срещу вещици в Европа започнал да расте лавинообразно. През 1602 г. три жени били обвинени, че се превърнали във вълци с помощта на мехлем, даден им лично от Сатаната, отвлекли дете и го изяли по време на ритуал. 22 години по-късно мъж, чието име не е известно, признал, че е върколак и е нападал хора.

