Свят

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Автобусът, превозвал афганистански мигранти, депортирани от Иран

20 август 2025, 15:49
Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи
Източник: EPA/БГНЕС

С блъсък между автобус и две други превозни средства уби най-малко 79 души, включително 19 деца, в северозападен Афганистан, съобщиха местни медии.

Автобусът, превозващ афганистански мигранти, депортирани от Иран, се сблъска с камион и мотоциклет, предава "Евронюз".

Сблъсъкът предизвика масивен пожар, който уби много хора на място.

Длъжностно лице на провинциалното правителство Ахмадула Мутаки сподели видео в X, показващо изгорялата конструкция на автобус.

Въпреки че пътнотранспортните произшествия са често срещани в Афганистан, главно поради лоши пътни условия и липсата на правила за шофиране, това се смята за една от най-тежките катастрофи от години. 

През юли талибаните критикуваха съседните страни за масовото експулсиране на афганистанци. Иран и Пакистан отричат да са експулсирали специално афганистанци, които са избягали от родината си през десетилетията, за да избягат от войната, бедността или управлението на талибаните.

Но близо 1,8 милиона афганистанци бяха били насилствено върнати от Иран през последните няколко месеца. Още 184 459 души бяха изпратени обратно от Пакистан, а над 5000 бяха депортирани от Турция от началото на годината. Освен това близо 10 000 афганистански затворници са били репатрирани, предимно от Пакистан.

Министерството на бежанците и репатрирането на Афганистан отчита, че около 6 милиона афганистански бежанци остават в чужбина.

Източник: Euronews    
Афганистан катастрофа
Последвайте ни
Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 28 минути

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 51 минути

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Свят Преди 1 час

На мястото е оставено одеяло със съобщение, подписано от престъпната група „Метачът“

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 1 час

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Любопитно Преди 2 часа

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

<p>Радев издаде указ за&nbsp;преназначаване на началника на НСО</p>

Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

България Преди 2 часа

По-рано МС прие решение, с което дава съгласие той да бъде преназначен на длъжността

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Любопитно Преди 2 часа

Нуждаете се от вдъхновение? Ето някои от най-горещите и креативни места за секс

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Свят Преди 2 часа

Самопровъзгласено Кралство Кубала твърди, че е изгубено еврейско племе, дошло да си върне земи, „отнети преди 400 години“, и отказва да признава местните закони

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

България Преди 2 часа

Целта е да се гарантира достъпът на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Свят Преди 2 часа

Какво предстои да се случи в Боливия след края на продължилото две десетилетия управление на социалистите

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

България Преди 2 часа

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се отговори на въпроси

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

България Преди 2 часа

През юли бяха проведени два етапа на конкурси

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Любопитно Преди 2 часа

„Беше като да настъпи ден посред нощ. За миг не знаех какво става и останах напълно смаян“

Израел одобри плана за превземането на Газа

Израел одобри плана за превземането на Газа

Свят Преди 3 часа

Министърът на отбраната Израел Кац нарече операцията "Колесниците на Гидеон II"

<p>Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия</p>

Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия

Любопитно Преди 3 часа

Вижте кои са вашите

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Свят Преди 3 часа

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили във филма, вече е въвлечена в съдебната буря

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Ван Дайк: Ливърпул е едно голямо семейство и капитанът е длъжен да се грижи за него

Gong.bg

Виляреал не се отказва от опита да привлече защитник на Челси

Gong.bg

Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg

Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация

Nova.bg