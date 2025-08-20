Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

С блъсък между автобус и две други превозни средства уби най-малко 79 души, включително 19 деца, в северозападен Афганистан, съобщиха местни медии.

Автобусът, превозващ афганистански мигранти, депортирани от Иран, се сблъска с камион и мотоциклет, предава "Евронюз".

Сблъсъкът предизвика масивен пожар, който уби много хора на място.

Длъжностно лице на провинциалното правителство Ахмадула Мутаки сподели видео в X, показващо изгорялата конструкция на автобус.

Въпреки че пътнотранспортните произшествия са често срещани в Афганистан, главно поради лоши пътни условия и липсата на правила за шофиране, това се смята за една от най-тежките катастрофи от години.

През юли талибаните критикуваха съседните страни за масовото експулсиране на афганистанци. Иран и Пакистан отричат да са експулсирали специално афганистанци, които са избягали от родината си през десетилетията, за да избягат от войната, бедността или управлението на талибаните.

Но близо 1,8 милиона афганистанци бяха били насилствено върнати от Иран през последните няколко месеца. Още 184 459 души бяха изпратени обратно от Пакистан, а над 5000 бяха депортирани от Турция от началото на годината. Освен това близо 10 000 афганистански затворници са били репатрирани, предимно от Пакистан.

Министерството на бежанците и репатрирането на Афганистан отчита, че около 6 милиона афганистански бежанци остават в чужбина.