Мистериозната сила на Всевиждащото око - масоните ли са замесени

З ащо на пръв поглед просто изображение - око, поставено в триъгълник, е толкова привлекателно за почитателите на конспиративни теории по целия свят? Защо Всевиждащото око присъства толкова често и на толкова много места - от доларовите банкноти и държавния печат на САЩ, Биг Брадър, до Мадона, която пее: „Всевиждащото око наблюдава тази вечер“. Дори певицата Гери-Никол беше свързана с илюминатите заради нейно изпълнение, в което прави знака на Всевиждащото око.

Конспиративните теории се подхранват от мистериозни символи и тайни знаци. Всевиждащото око е един от тези символи, свързвани в масовото съзнание както с масонството, така и с илюминатите, и с членове на тайно общество, което уж контролира световния ред. Като цяло - със света зад кулисите.

Знакът „Всевиждащо око“ е привлекателен за конспиративни теоретици, тъй като изглежда, че е навсякъде - на безброй църкви по света, на сгради на масонски ложи, на американската банкнота от един долар, както и на държавния печат на САЩ. Този избор за САЩ в днешно време изглежда трудно обясним и странен. Окото е свързвано най-вече с Биг Брадър, който ви наблюдава.

How has a seemingly straightforward image – an eye set within a triangle – become a lightning rod for conspiracy theorists? https://t.co/xcFFSqrgsE — Shubhra 💻👩‍💻✍ 🎙 (@ShubhraDalakoti) November 24, 2020

А всъщност комбинацията - окото и пирамидата, на върха на която се намира, ни насочва към древен езотеричен култ. По време на ранното християнство Всевиждащото око символизира Бог, а триъгълникът символизира Светата Троица.

Символът е използван и от художниците по времето на Ренесанса. В сборника на духовни символи Iconologia, публикуван за първи път през 1593 г., Всевиждащото око е включено като олицетворение на „Провидението на Бога“, тоест благоволението на Бог към хората.

Невъзможно е да се каже кой е измислил този символ, но е ясно, че който и да е, той е стъпил на вече съществуващи религиозни мотиви. Триъгълникът е символ на християнската света троица – Отец, Син и Светия дух.

Но откъде идва символът с окото, лишено от лице и тяло?

Очите сами по себе си създават силно впечатление – излъчващи сила или съчувствено наблюдение. В природата дори има животни, които са еволюирали така, че върху телата им се появяват изображения на големи страшни очи - за да изплашат хищниците.

Фотографът сюрреалист Рене Магрит използва необяснимата, свръхестествена привлекателност на безтелесното око в картината си „Фалшивото огледало“ (1928). (На платното, нарисувано с маслени бои, има човешко око на фона на облачно синьо небе. На мястото на ириса на окото има облаци.

Но всъщност образът на Окото се появява много по-назад във времето. Три хилядолетия пр.н.е. древните шумери, с които традиционно се свързва появата на цивилизацията, одухотворяват скулптурите на божествата с необичайно големи очи – така засилват чувството на бдение в тяхно присъствие.

Може би истинските създатели на образа на безплътното око са древните египтяни. Те са рисували две очи върху гробниците, така че починалият да може да вижда в живота след смъртта.

Един от най-известните символи на древните египтяни е окото на Хор. Този символ, както и египетски йероглифи, изобразяващи човешки очи, са повлияли на европейската иконография през Ренесанса. През XV-XVI век се е вярвало, че древноегипетските йероглифи имат почти мистично значение.

This temple relief from Kom Ombo depicts the Eye of #Horus, the falcon-headed god of #Egypt, who hoovers above the pyramidal structures of mankind. He is the son of Order & Chaos. By "paying attention" he retrives the state from his evil uncle, #Set. pic.twitter.com/j2pg66cTmb — Philippe Bohstrom (@PhilippeBostrom) November 3, 2020

През 18 век символиката на Окото се разширява. Например в следреволюционна Франция писателят и художник на френската история Жан-Жак-Франсоа Льо Барбие поставя Всевиждащото око в горната част на Декларацията за правата на човека и гражданина, като тук безплътното око олицетворява бащинската загриженост, наблюдаваща нацията, открила равенството.

Representation of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen in 1789 painted by Jean-Jacques-François Le Barbier in 1789. The "eye of providence" and the red Phrygian cap of wisdom and liberty. #Republicanism #HumanRights pic.twitter.com/BiYRPfDYnw — Dominique Johnson (@americanminvra) March 21, 2020

Друг пример е Джереми Бентам, английски философ и юрист, който проектира идеалния, според него, затвор „Паноптикум“ (от гръцки „всичко се вижда“), чийто символ е Всевиждащото око. Така окото вече символизира погледна на нетленния закон - справедливост и бдителност.

През 1782 г. в САЩ въвеждат Държавния печат, който удостоверява автентичността на документите, издадени от правителството. Томас Джеферсън, Бенджамин Франклин и Джон Адамс предлагат варианти за това как да изглежда, но е приета идеята на Чарлз Томсън - пирамидата с Всевиждащото око на върха. Окото е символизира Бог, който се грижи за младата нация с милосърдие и състрадание, а 13-те стъпки на пирамидата – 13-те щата, кото по това време образуват Съединените щати.

В нито един от тези примери масоните не са играли роля при избора на символика. Наистина масоните използват Всевиждащото око като символ на Великия архитект на Вселената, но до 18 век не толкова често. Този символ обаче е използван и от много църкви в миналото.

За съжаление на теоретиците на конспирацията, Всевиждащото око на доларовата банкнота ни казва повече за естетиката от края на 18 век, отколкото за силата на тайните елити.

В наше време Мадона, Джей Зи и Кание Уест са уличавани в използване на символика на илюминатите и то не веднъж - включително експлоатация на образа на безплътното око. Но ако това издава нещо, то не е връзката на един или друг изпълнител с тайни общества, а способността му да използва визуални средства, които привличат внимание. Продължаващата експлоатация на Всевиждащото око в крайна сметка не е доказателство за коварен заговор за подчиняване на света, а ясно потвърждение за непреходната сила на символа като лого.

