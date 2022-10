Отровното лекарство, което предизвика масова паника в САЩ

Р ано сутринта на 29 септември 1982 г. Мари Келерман се събудила с главоболие и хрема. 12-годишното момиче се оплакало на родителите си и те ѝ казали да си остане вкъщи и да изпие няколко хапчета Тиленол – популярно лекарство със слабо противовъзпалително действие, използвано за лечение на симптомите на някои от най-често срещаните заболявания.

„Спомням си как влезе в банята и затвори вратата. Малко по-късно се чу силен шум“, разказва Денис Келерман, бащата на Мари. „Застанах пред банята и попитах: „Мари, добре ли си?“ Не получих отговор. Попитах още веднъж, след което отворих вратата. Тогава видях малкото ми момиченце да лежи в безсъзнание на пода“, споделя през сълзи Денис. Той веднага повикал бърза помощ, но вече било твърде късно. Дъщеря му починала, а лекарите не могли да установят каква е причината за смъртта ѝ.

Няколко часа по-късно, в едно от предградията на Чикаго, намиращо се близо до дома на семейство Келерман, 27-годишният пощенски служител Адам Янус също се почувствал зле. Той си взел почивен ден, а след като се оплакал на жена си, че изпитва силно главоболие, решил да изпие две хапчета Тиленол. Броени минути по-късно мъжът припаднал, а лекарите, които съпругата му повикала, не успели да го спасят. Заключението им било, че Янус починал от сърдечен удар.

След като разбрали за случилото се, много роднини и познати на младия мъж се стекли в дома му, за да изкажат своите съболезнования на неговата жена. Двама от тях, шокирани от неочакваната загуба, я помолили за Тиленол. Малко по-късно, те също починали. В рамките на два дни, общо седем души в района на Чикаго загинали при мистериозни обстоятелства. Сред тях била майка на четири деца, както и стюардеса, до тялото на която била намерена отворена опаковка Тиленол.

Отровени с цианкалий

Следователите и токсиколозите бързо установили каква е причината за случилото се – починалите хора погълнали капсули Тиленол, в които някой поставил смъртоносни дози цианкалий.

Новината се превърнала в медийна сензация и довела до избухването на масова паника в навечерието на Хелоуин. Реакцията на производителите на лекарството не закъсняла. Те премахнали от аптеките общо около 31 млн. опаковки Тиленол, което и до ден днешен е най-мащабното изтегляне на продукт в американската история. По-късно станало ясно, че още няколко опаковки съдържали цианкалий, но за щастие никой не пострадал от тях.

Федералните власти на свой ред незабавно взели мерки, за да предотвратят повтарянето на подобни трагедии. Наложени били по-стриктни правила, които всички производители на лекарства трябвало да спазват. Предвидените наказания за неспазването им пък били изключително тежки и достигали до 20 години затвор.

„Събитията от 1982 г. се превърнали в повратен момент в историята на фармацевтиката. Те оказали огромно влияние върху начина, по който се контролира производството и опаковането на лекарствата“, отбелязва проф. Алан Улф от Харвардския университет.

„Хелоуински садизъм“

Тъй като убийствата с Тиленол били извършени няколко седмици преди Хелоуин, много хора започнали да се страхуват, че отровни вещества може да са били поставени и в други продукти – като бонбони и шоколади например.

Джоел Бест е професор по социология от университета в Делауеър и в продължение на дълги години се занимавал с изследването на т. нар. „Хелоуински садизъм“ – предполагаемата практика да се подаряват смъртоносни лакомства на деца. Той смята, че става въпрос за градска легенда, появила се за пръв път още през 50-те години на миналия век. Постепенно нейната популярност нараснала значително.

През 1970 г. във вестник „Ню Йорк Таймс“ дори била публикувана статия, в която се отправяло предупреждение, че в някои ябълки били поставяни бръснарски ножчета, а шоколадови бонбони били заменяни със слабителни лекарства или приспивателни.

През 1985 г. проф. Бест публикувал резултатите от своето изследване, посветено на „Хелоуинския садизъм“. Оказало се, че няма нито едно достоверно свидетелство за дете, пострадало в резултат на поглъщането на подобно опасно лакомство.

Единственият случай на отравяне с бонбон в дните около Хелоуин бил този на 8-годишния Тимъти О‘Брайън. Последвалото разследване разкрило нещо шокиращо. За смъртта на момчето бил отговорен собственият му баща, който поставил цианид във въпросния бонбон. Какъв бил неговият мотив? Той се опитал да получи пари от застраховка, която направил малко по-рано. Заради своята постъпка мъжът получил смъртна присъда.

Неразгадана мистерия

Никак не е изненадващо, че убийствата с Тиленол предизвикали най-голяма паника в района на Чикаго. Журналистът Боб Грийн написал следното във вестник „Чикаго Трибюн“: „Ако сте родители и имате поне малко разум, ще забраните на вашите деца да излизат навън на 31 октомври… огромна глупост е да оставите вашите синове и дъщери да обикалят по улиците и да събират бонбони от непознати хора“.

Кметството на Чикаго пък разпространило над 1 милион листовки, в които се отправял призив към местните жители да раздават малки играчки вместо лакомства на Хелоуин. Някои пък предложили още по-нестандартно решение – на децата да се раздават купони за бонбони, които да бъдат осребрявани в магазините за хранителни стоки.

В крайна сметка, празненствата по случай Хелоуин били отменени не само в Чикаго, но и в други части на САЩ – като Ню Джърси, Охайо, Пенсилвания и Масачузетс.

Според проф. Бест, през 1982 г. властите получили 12 сигнала за лакомства, в които били открити опасни вещества или предмети. Важно е да се отбележи, че достоверността на въпросните сигнали така и не била потвърдена.

Що се отнася до убийствата с Тиленол, техният извършител останал неразкрит.

