Символ с мрачно минало – какво знаем за розовия триъгълник

В наши дни розовият триъгълник е символ, свързан с ЛГБТ общността и борбата срещу дискриминацията, основана на сексуалната ориентация. Малко хора обаче знаят какъв е неговият произход.

Първоначално той бил използван от нацистите в Германия през 30-те и 40-те години на миналия век като средство за заклеймяване на хомосексуалистите.

Повече за мрачната история на този символ може да научите в следващите редове:

Параграф 175

В продължение на дълги години хомосексуалността била смятана за заболяване, което може да бъде преборено. През 1899 г. германският психиатър Алберт фон Шренк-Нотцинг обявил, че чрез хипноза успял да „излекува“ свой пациент, който спрял да изпитва привличане към други мъже и започнал да се интересува единствено от жени. През следващите десетилетия много други учени последвали неговия пример и разработили различни „терапии“, някои от които шокират със своята жестокост.

Според австрийския лекар и пионер в ендокринологията Ойген Щайнах причината за хомосексуалността се крие в тестисите. Ето защо през 20-те години на миналия век редица гейове били кастрирани, след което им били присадени „хетеросексуални“ тестиси. Други изследователи пък смятали, че еднополовото привличане е психическо заболяване, което може да бъде излекувано чрез силни електрически импулси.

