Съществува ли заговор за намаляване на световното население

Н аселението на нашата планета непрекъснато се увеличава и ООН прогнозира, че след около месец то ще достигне 8 млрд. души. В същото време, обаче, темпът, с който нараства броят на хората, е паднал под 1 процент за пръв път от 1950 г. Тази статистика стои в основата на редица конспиративни теории, които гласят, че съществува таен заговор, целящ намаляването на световното население. Въпреки липсата на каквито и да е доказателства в тяхна подкрепа, те продължават да се радват на завидна популярност.

„Брашнената война“

Съвременните историци смятат, че първата конспиративна теория за съществуването на план за намаляване на населението се появила във Франция през XVIII век. Комбинацията от неблагоприятни климатични условия и поредица от лоши реколти довела до рязко поскъпване на зърното и недостиг на храна в много райони на страната. Това довело до избухването на бунтове, останали в историята с името „Брашнената война“ . Голяма част от участниците в размириците смятали, че съществува заговор, целта на който е хиляди французи да умрат от глад. Зад въпросния план, смятали бунтовниците, стоели представители на аристокрацията и тайни общества, в които членували някои от най-влиятелните и богати жители на страната. Експертите отбелязват, че „Брашнената война“ е един от повратните моменти, довели до избухването на Френската революция.

Глобалното затопляне

Климатичните промени стоят в основата на редица конспиративни теории. Една от тях гласи, че глобалното затопляне далеч не е толкова сериозен проблем, колкото твърдят учените. Нейните поддръжници смятат, че призивите да се намалят въглеродните емисии всъщност са част от таен план, който има за цел да нанесе тежки щети на глобалната икономика. Това на свой ред ще доведе до масов глад и смъртта на поне три милиарда души, което пък ще улесни установяването на т. нар. Нов световен ред. Експертите са единодушни, че теорията е абсурдна и не е подкрепена от никакви научни данни. Нещо повече – привържениците ѝ забравят факта, че броят на хората, загинали в резултат на климатичните промени, нараства непрекъснато.

Пандемиите

Пандемията от COVID-19, която избухна в началото на 2020 г., отне живота на над 6,5 млн. души и се превърна в огромно предизвикателство за цялото човечество. По тази причина не е никак изненадващо, че кризата стана повод за появата на всевъзможни конспиративни теории. Според една от тях COVID-19 представлява опит на глобалния елит да намали населението на планетата. В нея, разбира се, са замесени и известни личности като Бил Гейтс и Джордж Сорос. Истината е, че подобни събития не са нещо необичайно. През вековете пандемии неведнъж ставали причина за смъртта на огромен брой хора. Пример в това отношение е Испанският грип. Според някои изследователи, от него починали около 100 млн. души в периода 1918 – 1920 г. Тогава също се появили твърдения, че болестта е част от заговор за намаляването на световното население.

Посетители от космоса

Всеки един списък с конспиративни теории не би бил пълен, ако в него не присъства поне едно твърдение, свързано със съществуването на извънземен живот. Някои хора смятат, че има тайни общества, които са в постоянен контакт с представители на чужди цивилизации. Те помагат на въпросните същества, които искат да колонизират планетата ни. За да постигнат целта си по-лесно, извънземните се опитват да намалят глобалното население. Хората, които им сътрудничат, на свой ред очакват да бъдат наградени, когато бъде установен Новият световен ред. Според някои теории, посетителите от космоса се опитали да изпълнят плана си с помощта на нацистите по време на Втората световна война, предоставяйки на Адолф Хитлер част от своите технологии. Крахът на Германия, обаче, осуетил техните намерения. Всичко това звучи като сценарий на някои научнофантастичен роман, но в интерес на истината изненадващо много хора вярват в тези налудничави теории.

Хомосексуализмът

От дълги години темата за правата на хората с хомосексуална ориентация е обект на разпалени дебати по цял свят. Освен това, с нея са свързани и някои наистина абсурдни конспиративни теории. Една от тях гласи, че съществува глобален заговор, който цели да накара колкото се може повече хора да започнат да се възхищават и подражават на представителите на ЛГБТ общността и техния начин на живот. По този начин, смятат поддръжниците ѝ, раждаемостта ще спадне драстично, тъй като все по-малко хора ще искат да имат връзка с представители на противоположния пол. Някои дори добавят, че феминизмът има същата цел. Всичко това не е нещо ново. През вековете хомосексуалистите многократно били заклеймявани като дегенерати и обвинявани, че с поведението си искат да разрушат традиционните семейства.

Изчезват ли белите хора?

Някои почитатели на конспиративните теории смятат, че съществува заговор за заличаването на всички хора с бял цвят на кожата. Зад въпросния план, наречен „бял геноцид“, стоят тайни организации (някои открито обвиняват евреите), които насърчават както избухването на военни конфликти, така и неща като абортите, сключването на смесени бракове и приемането на повече имигранти в Европа и Северна Америка. Никак не е изненадващо, че въпросните твърдения са особено популярни сред хората, симпатизиращи на крайнодесни и расистки организации. Те се появяват за пръв път през 90-те години на миналия век, като за разпространението им в САЩ допринася Дейвид Идън Лейн – виден неонацист и член на терористичната групировка „Ордена“. Показателен е фактът, че подобни теории били разпространявани от нацистката пропаганда в годините преди избухването на Втората световна война.

