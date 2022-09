Най-абсурдните политически скандали в историята на САЩ

И сторията на САЩ изобилства от политически скандали. Някои от тях – като аферата „Уотъргейт“, например, довели до шокиращи разкрития и се превърнали в събития от огромна важност за бъдещето на страна. Други обаче далеч не са толкова значими и по-скоро изумяват със своята абсурдност.

Ето и няколко примера:

Приятелството между Джеймс Бюканън и Уилям Руфъс Кинг

James Buchanan. ( April 23, 1791 – June 1, 1868) was the 15th President of the United States (1857–1861), serving immediately prior to the American Civil War. He is, to date, the only president from Pennsylvania and the only president to remain a lifelong bachelor pic.twitter.com/NU3r4QQmdM — facts! (@worldfacts01) August 8, 2022

Джеймс Бюканън е 15-ият президент на САЩ и единственият държавен глава в историята на страната, който останал ерген до края на живота си. Това накарало някои негови съвременници да си зададат въпроса каква всъщност е сексуалната му ориентация. Един от най-видните опоненти на Бюканън – седмият президент на САЩ Андрю Джаксън, дори се обръщал към него с подигравателния прякор „Леля Нанси“.

Обект на много спекулации станали взаимоотношенията между Бюканън и неговия близък приятел Уилям Руфъс Кинг. Двамата споделяли общо жилище в продължение на няколко години, заради което били подложени на ожесточени подигравки. Някои дори наричали Кинг „първата дама“ и „мис Фенси“.

Историците отбелязват, че Бюканън всъщност имал годеница, но така и не се оженил за нея, тъй като тя се самоубила. Любопитна подробност е, че той редовно пишел писма на Кинг, но те били изгорени, когато станал президент.

„Дамите от Нюпорт“

През 1919 г. в град Нюпорт, намиращ се в щата Роуд Айлънд, избухнал един крайно необичаен скандал. Той бил свързан с разположената там тренировъчна база на американските военноморски сили. Местните жители твърдели, че част от моряците, известни с прякора „Дамите от Нюпорт“, редовно се обличат като жени и съблазняват млади мъже.

#PotusGeeks #SummerReruns series looks at Assistant Secretary of the Navy Franklin Delano Roosevelt and the Newport Sailors Sex Scandal. (You can't make this stuff up.) https://t.co/VkXu2wpbtW pic.twitter.com/wY9a2OOggK — Potus Geeks (@Potus_Geeks) August 14, 2022

За да разбере какво точно се случва, тогавашният заместник-секретар на флота Франклин Делано Рузвелт решил да изпрати в базата агенти под прикритие. Няколко седмици по-късно те потвърдили, че слуховете са истина. В резултат, 15 моряци били арестувани заради непристойното си поведение.

Случаят предизвикал възмущението на много американци, след като станали известни някои скандални подробности. Обект на ожесточени критики станал начинът, по който било проведено самото разследване. Тайните агенти, участвали в операцията, били млади и красиви мъже.

Те трябвало да правят секс с хората, които разследвали, за да съберат необходимите доказателства. В резултат на всичко това, Рузвелт бил порицан от Сената, но заради деликатния характер на случилото се повечето политици отказвали да говорят за него и скандалът постепенно бил забравен.

Дневникът на Боб Пакууд

Боб Пакууд бил представител на Републиканската партия и сенатор от щата Орегон. По време на неговата близо 30-годишна кариера в Конгреса той неведнъж бил обвиняван в сексуален тормоз, но това оставало без последствия. Пакууд бил много влиятелен и му се носела славата на амбициозен и упорит политик, който е готов на всичко, за да постигне своите цели. Всичко обаче се променило, когато няколко жени едновременно разкрили шокиращи подробности за начина, по който той се държал с тях.

В хода на започналото разследване бил открит дневник, в който самият Пакууд описвал подробно своите действия по време на срещите си с въпросните жени. Така станало ясно, че той действително ги подлагал на сексуален тормоз. Но това далеч не е всичко. В дневника си Пакууд разкривал подробности за своето участие в няколко престъпни схеми. В резултат, той бил принуден да подаде своята оставката. Преди да предаде на властите скандалния тефтер, той се опитал да редактира някои от пасажите в него. По някаква причина обаче Пакууд решил да опише дори и това свое решение в дневника си.

Douglas R. Stringfellow was a Republican one-term congressman in the United States House of Representatives, best known for lying about his war record, education and achievements. https://t.co/ZFoXDkzZl4 pic.twitter.com/WbZLZZkCBj — Graphenes (@Graphenes1) December 1, 2020

Лъжите на Дъглас Стрингфелоу

Дъглас Стрингфелоу бил ветеран от Втората световна война, който загубил способността си да ходи, след като до него избухнала мина. Неговата кратка политическа кариера, започнала през 50-те години на миналия век, приключила с грандиозен скандал. Една от основните причини, поради която спечелил място в Конгреса, били неговите разкази за военните му подвизи.

Стрингфелоу твърдял, че бил част от таен екип, натоварен с важната задача да открие и плени германския ядрен физик Ото Хан. Операцията обаче се провалила и той бил заловен от Гестапо. Стрингфелоу бил подложен на жестоки мъчения, които, по думите му, били истинската причина да не може да ходи. След това той бил транспортиран в концлагер, от който успял да избяга.

Стрингфелоу споделил всичко това в ефира на популярно телевизионно предаване и привлякъл вниманието на много хора. Само два месеца по-късно обаче се оказало, че разказът му е пълен с лъжи. Представители на американската армия разкрили, че той изобщо не е участвал в подобна мисия. На всичкото отгоре станало ясно, че състоянието му далеч не е толкова тежко и той може да ходи с помощта на бастун. Два дни, след като истината излязла наяве, Стрингфелоу взел решението да сложи край на политическата си кариера и да не се кандидатира за преизбиране.

Разводът на Джак и Джери Райън

През 2004 г. бъдещият по това време президент на САЩ Барак Обама се изправил срещу републиканеца Джак Райън в надпревара за място в Сената. Битката между двамата привлякла голямо внимание, но причината за това нямала нищо общо с политиката. По това време била в ход процедурата по развода на Райън с неговата съпруга – актрисата Джери Райън, а медиите настоявали да бъдат разкрити подробности за обвиненията, които тя отправила срещу него.

Част от тях били, меко казано, смущаващи – тя разказала пред съда как съпругът и неведнъж я принуждавал да посещава тайни клубове. Там тя трябвало да прави секс с него пред погледите на десетки хора, част от които спонсорирали предизборната му кампания.

Джак Райън на свой ред заявил, че в тези твърдения няма и капка истина. По думите му, Джери измислила всичко това, за да го злепостави и да спечели попечителството върху техните деца. След като обвиненията станали обществено достояние, Джак Райън решил да се оттегли от надпреварата за Сената.

