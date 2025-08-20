САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

С АЩ обявиха, че ще наложат нови санкции на двама френски и канадски съдии, както и на двама прокурори от Международния наказателен съд (МНС), предаде "Франс прес".

САЩ наложиха безпрецедентни санкции на четирима съдии от МНС

"Днес санкционирам Кимбърли Прост от Канада, Никола Гийо от Франция, Назхат Шамим Хан от Фиджи и Маме Мандиайе Нианг от Сенегал", за това, че "са участвали пряко в усилията на МНС да разследва, арестува, задържа или преследва граждани на САЩ или Израел без съгласието на нито една от двете страни", каза американският държавен секретар Марко Рубио в изявление.

Франция изрази възмущение от решението на Съединените щати да наложат санкции на още четирима съдии и прокурори от Международния наказателен съд, сред които е и френският съдия Никола Гийу, заради действия срещу израелски лидери и американски граждани, предаде АФП.

Говорител на френското външно министерство заяви, че санкциите са "в противоречие с принципа за независимост на съдебната власт".