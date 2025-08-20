Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

И зраелската армия започна операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от "Ройтерс".

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II".

Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин.

Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.