Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II"

20 август 2025, 22:19
Израел започна окупацията на Газа с огромна армия
Източник: AP/БТА

И зраелската армия започна операцията си за установяване на контрол над град Газа, обяви нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, цитиран от "Ройтерс".

По-рано днес министърът на отбраната Израел Кац одобри операцията, наречена "Колесниците на Гедеон II".

Предвидено е да бъдат мобилизирани 60 хиляди резервисти и да бъде удължена службата на 20 хиляди войници.

Израел одобри плана за превземането на Газа

"Започнахме предварителните операции и първите етапи от атаката срещу Газа и израелските въоръжени сили вече държат покрайнините" на най-големия град в едноименната ивица, каза тази вечер генерал Дефрин.

Нетаняху: Край на войната без разгрома на "Хамас" е победа за терористите

Той определи "Хамас" като "партизанско движение", което е понесло тежи удари.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Израел Газа
