Младеж намушка мъж на столичен булевард

М ладеж намушка възрастен мъж в София след скандал, предаде "24 часа".
Инцидентът станал следобед на столичния булевард "Цариградско шосе", разказаха очевидци.
Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до нападението.
Свидетели съобщиха, че видели атаката, а след това нападателят избягал.
От пресцентъра на СДВР потвърдиха за инцидента. Обясниха, че извършителят бил заловен за броени часове.