Младеж намушка мъж на столичен булевард

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

М ладеж намушка възрастен мъж в София след скандал, предаде " 24 часа" .

Инцидентът станал следобед на столичния булевард "Цариградско шосе", разказаха очевидци.

Намушкаха мъж с нож в Бургас, с опасност за живота е

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до нападението.

Свидетели съобщиха, че видели атаката, а след това нападателят избягал.

От пресцентъра на СДВР потвърдиха за инцидента. Обясниха, че извършителят бил заловен за броени часове.