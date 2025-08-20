България

Младеж намушка мъж на столичен булевард

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г.

20 август 2025, 21:11
Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма
Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето
Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов
Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар
Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт

Караджов: Целта ни е да превърнем жп превоза в гръбнак на обществения транспорт
Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна

Борисов: Тръмп много майсторски изигра картите си с европейските държави и Украйна
След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки

След инцидента в Несебър: Държавата предприема мерки
Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

Протест в София: Близки на жертва от катастрофа с АТВ искат арест за 19-годишния извършител

М ладеж намушка възрастен мъж в София след скандал, предаде "24 часа".

Инцидентът станал следобед на столичния булевард "Цариградско шосе", разказаха очевидци.

Намушкаха мъж с нож в Бургас, с опасност за живота е

Пострадалият е на 50 години, а нападателят - на 26 г. Двамата се разминавали, когато след реплика се стигнало до нападението.

Свидетели съобщиха, че видели атаката, а след това нападателят избягал.

От пресцентъра на СДВР потвърдиха за инцидента. Обясниха, че извършителят бил заловен за броени часове.

Източник: 24 часа    
нападение полиция София
Младеж намушка мъж на столичен булевард

Младеж намушка мъж на столичен булевард

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Израел започна окупацията на Газа с огромна армия

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

Проучване установи, че зарядните станции са опасни за здравето

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ток удари дете край басейн в Сливенско

Последни новини

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Съдия в САЩ отказа да разсекрети делото Епстийн

Свят Преди 42 минути

Министерството на правосъдието отказа да коментира решението на Берман

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

Жена загина в жестока катастрофа в Исперих

България Преди 55 минути

Микробус, шофиран от 23-годишен водач, не спрял на знак "Стоп"

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

България Преди 4 часа

Прави впечатление все по-голямата изобретателност

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

България Преди 4 часа

Детето е без сериозни наранявания

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Свят Преди 5 часа

Японските военни са се включили в гасенето на огъня

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

България Преди 5 часа

Борисов: Регулациите идват първо от семейството

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Свят Преди 5 часа

"Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално", подчертават учени

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Свят Преди 5 часа

Украински командир: Това би била огромна и ужасна загуба на позиции

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

България Преди 5 часа

От началото на август бяха извършени дейности по подмяна на дилатационните фуги на естакадата към терминала

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

Свят Преди 6 часа

Русия ефективно наема граждани на трети страни онлайн

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 6 часа

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 6 часа

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Свят Преди 6 часа

Автобусът, превозвал афганистански мигранти, депортирани от Иран

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 6 часа

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Любопитно Преди 7 часа

43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

България Преди 7 часа

Недопустим опит за политическа намеса спрямо Българската народна банка

Всичко от днес

