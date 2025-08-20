Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

"Съболезнования на родителите за загиналото край Несебър дете. Изказването ми е като на баща и дядо на три внучета. И затова не направих политически коментар върху трагичния инцидент".

Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в публикация във Фейсбук.

"Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки, свалих ги. На тях им е забранено да скачат от буни, дамби и т. н. Те не са посещавали аквапаркове. И пътуват в автомобил само на задната седалка и задължително с колани", посочи Борсиов.

"Не виждам по каква работа малки деца ги качват на такива съоръжения. Не мога да разбера. То нито е осъзнато, нито знае, нито може. Не дай, Боже, стават инциденти. Но ето, давам пример как може веднага семейството да предотврати подобно нещо", заяви Борисов.

Той е категоричен, че като родител и дядо, ако е видял опасно поведение от децата и не е реагирал, вината ще е негова.

"Сега ще се явят хиляди специалисти да говорят за регулации. Всичко това имам предвид като казвам, че регулациите идват първо от семейството. Убеден съм, че повечето екстремни съоръжения са опасни както за възрастни, така и за деца", подчерта Борисов.

"Безспорна е законодателната дупка относно контрола и регулацията на такъв тип атракционни съоръжения. Премиерът вече разпореди на всички ресорни министерства и агенции да направят анализ и да дадат предложения", добави Борисов.