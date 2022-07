Убийства, измами и подкупи - четири скандала, които разтърсиха света

С кандалите са неделима част от политическия живот на всяка една страна по света. Повечето от тях не привличат голямо внимание, но има и такива, които са толкова шокиращи и мащабни, че се превръщат в истински сензации.

Те често повдигат въпроси, които остават без отговори, а това става повод за разпространяването на всевъзможни конспиративни теории. Ето няколко примера за подобни скандали:

Мистериозното убийство на бодигарда на Ален Делон

През 1968 г. Франция е разтърсена от голям скандал, в който бил замесен легендарният актьор Ален Делон. Новината, че обезобразеното тяло на неговия бодигард и близък приятел Стеван Маркович е открито в парижко сметище предизвикала истинска медийна истерия. По-късно станало ясно, че преди смъртта си Маркович изпратил писмо на своя брат, в което предупредил, че ако умре, това ще е по вина на Делон и корсиканския гангстер Франсоа Маркантони, който бил приближен до управляващата партия на президента Шарл дьо Гол.

Последвалото разследване разкрило шокиращи подробности. Оказало се, че Маркович организирал оргии, в които се включвали някои от най-богатите и влиятелни хора във Франция. В медиите се появили твърдения, че редовна участничка в тях била Клод Помпиду, съпругата на премиера Жорж Помпиду. Това станало малко след като министър-председателят обявил решението си да се включи в предстоящите президентски избори. Скандалът се разраснал, след като полицията открила снимки в открадната кола, на които се вижда как Клод Помпиду участва в оргия.

Впоследствие се оказало, че жената на снимките всъщност не е съпругата на френския премиер, а проститутка, наета от полицейския комисар Люсиен Еме-Блан. Той заявил, че е направил това по молба на свой приятел от шпионската агенция SDECE (функционирала в периода 1944 – 1982 г.). Въпреки грандиозния скандал Жорж Помпиду все пак бил избран за президент. Той опровергал твърденията, че жена му е участвала в оргии и извършил сериозна чистка в SDECE. Що се отнася до убийството на Маркович, извършителите му така и не били открити.

Несъществуващият син на Ево Моралес

Друг политик, оказал се в центъра на редица конспиративни теории заради скандал с негово участие, е президентът на Боливия в периода 2006 – 2019 г. Ево Моралес. Всичко започнало с разкритието, че държавният глава имал любовна афера с Габриела Сапата, която била изпълнителен директор на китайска строителна компания. Оказало се, че на въпросната фирма били възложени държавни поръчки в размер на над половин милиард долара. Самият Моралес признал за аферата си със Сапата, като освен това добавил, че тя му родила син, който починал през 2007 г.

Това било само началото на скандала. Сапата, която била арестувана по обвинения за търговия с влияние, заявила от затвора, че детето ѝ от държавния глава всъщност е живо и здраво. Тя го отгледала тайно в боливийския град Кочабамба. Медиите дори успели да се свържат с момчето, което дало интервю с маска на лицето си. Моралес на свой ред споделил, че новината за сина му го зарадвала много, но не разбира защо той бил скрит от него.

Неочакваните разкрития продължили. След направен ДНК тест станало ясно, че Моралес и Сапата изобщо не са родители на момчето. Следствието установило, че трима роднини на Сапата платили на истинските му родители между 5000 и 15 000 долара, за да представят детето си като син на президента. На всичкото отгоре се оказало, че любовницата на Моралес никога не е била бременна. Тя го излъгала, че бебето е починало по време на раждането. Скандалът и появилите се покрай него конспиративни теории нанесли тежък удар по политическата кариера на Моралес, който загубил ключов референдум.

Австралийският политик, ръководил престъпна империя

Австралийският политик Томас Лей е една от най-противоречивите личности в историята на страната. Хората, които го познавали, го описват като умерен и целеустремен човек. Той бил министър на правосъдието на щата Нов Южен Уелс, след което станал член на федералния парламент на Австралия през 1925 г. Зад кулисите обаче Лей ръководел истинска престъпна империя. Той бил замесен в редица измами, а неговите опоненти често загивали при мистериозни обстоятелства.

Предполага се, че Лей бил замесен в смъртта на няколко депутати. Един от тях е Хайман Голдщайн, който предложил да се създаде комисия, която да го разследва. Няколко дни по-късно той бил открит мъртъв близо до висока скала. Друг противник на Лей го обвинил, че се опитал да го подкупи, но изчезнал безследно, преди да успее да повдигне обвинения. Същото се случило с бизнес партньора на Лей, след като двамата се скарали. Въпреки постоянните скандали около него, никой не можел да докаже, че Лей е замесен в престъпна дейност. Когато проблемите му със закона започнали да се задълбочават, той решил да избяга в Англия, където обаче бил арестуван за измъчването и убийството на мъж. Той починал в лудница през 1947 г.

Скандалът, който шокира Индия

Този случай от 2013 г. на пръв поглед изглежда сравнително незначителен – богати и влиятелни родители плащали подкупи, за да могат децата им да бъдат приети в престижни учебни заведения. Размерът на скандала, разтърсил индийския щат Мадхя Прадеш, обаче е впечатляващ. Оказало се, че схемата действала в продължение на десетилетия. Полицията извършила около 2000 ареста, а на всичкото отгоре близо 100 души, замесени в скандала, загинали при мистериозни обстоятелства. Сред тях са декан в медицински университет (тялото му било намерено изгорено в двора на къщата му), неговият наследник (починал от свръхдоза наркотици), син на губернатор (припаднал внезапно, като причината за смъртта му така и не станала ясна) и журналист, който разследвал случая (предполага се, че е отровен).

