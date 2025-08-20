Свят

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Полският генерал Дариуш Малиновски обяви, че апаратът е бил „дрон-примамка“

20 август 2025, 19:56
Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон
Източник: IStock

П олша обвини Русия за падането и експлозията на дрон в източната част на страната през нощта.

„Още веднъж сме изправени пред провокация от Руската федерация — с руски дрон,“ заяви министърът на отбраната Владислав Косиняк-Камиш пред журналисти.

Взривът стана в царевичен масив близо до селото Осини на около 100 километра от Варшава и приблизително на същото разстояние от границите с Украйна и Беларус. Министърът посочи, че инцидентът е станал „в особен момент, когато текат мирни преговори, когато има надежда, че тази война... има шанс да приключи. Русия отново провокира.“

Неидентифициран обект се взриви в Източна Полша

Външният министър Радослав Сикорски осъди „ново нарушение на нашето въздушно пространство откъм изток“ и написа в X, че министерството ще протестира срещу извършителя на нарушението. Полските медии публикуваха видео, което показва нощната експлозия, както и снимки на отломки, сред които двигател и витло.

Полският генерал Дариуш Малиновски обяви, че апаратът е бил „дрон-примамка, който не е бил въоръжен, но е носел саморазрушаваща се бойна глава“. През 2023 г. Полша обвинява Русия, че е използвала нейното въздушно пространство за изстрелване на ракета към Украйна по време на бомбардировки, а през ноември 2022 г. двама цивилни загинаха, когато украинска зенитна ракета падна върху село близо до границата.

Източник: БГНЕС    
Полша Русия дрон
Последвайте ни
Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

Причината за смъртта на детето загинало в Несебър е гръдна травма

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

САЩ наложиха санкции на магистрати от Международния наказателен съд

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Момче на 16 г. падна от атракцион в морето

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Ескалация, Полша обвини Русия за взрив на дрон

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

pariteni.bg
Вредна ли е солта за кучетата

Вредна ли е солта за кучетата

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

Човек загина след падане от необезопасена тераса в Свищов

България Преди 43 минути

Процедурата по саниране на тази сграда е започнала още преди три месеца

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

България Преди 2 часа

Един полицейски служител бил нападнат при задържането

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Свят Преди 3 часа

Японските военни са се включили в гасенето на огъня

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

Борисов: Вчера забраних на моите внуци електрическите тротинетки

България Преди 3 часа

Борисов: Регулациите идват първо от семейството

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Свят Преди 3 часа

"Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално", подчертават учени

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Свят Преди 3 часа

Украински командир: Това би била огромна и ужасна загуба на позиции

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

Възстановиха достъпа на автомобили до Терминал 2 на летище "Васил Левски"

България Преди 4 часа

От началото на август бяха извършени дейности по подмяна на дилатационните фуги на естакадата към терминала

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 4 часа

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 4 часа

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

България Преди 4 часа

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Свят Преди 4 часа

Автобусът, превозвал афганистански мигранти, депортирани от Иран

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 5 часа

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Любопитно Преди 5 часа

43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

България Преди 5 часа

Недопустим опит за политическа намеса спрямо Българската народна банка

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Свят Преди 5 часа

На мястото е оставено одеяло със съобщение, подписано от престъпната група „Метачът“

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 6 часа

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Всичко от днес

От мрежата

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg

Съвети за пътуване с домашен любимец през лятото

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

НА ЖИВО: България - Нидерландия, ключовият мач за Световното по баскетбол

Gong.bg

Руи Мота: Фаворити сме, но трябва да го покажем на терена

Gong.bg

Жена загина при тежка катастрофа край Исперих

Nova.bg

Установиха причината за смъртта на детето, паднало от парашут

Nova.bg