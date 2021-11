Загадките на изчезналите гробници

И сторията изобилства от загадки, които учените все още не могат да разгадаят.

Пример в това отношение е един наглед лесен въпрос – къде са погребани личности като Александър Македонски, Атила и Чингис хан?

Although initially hated, Alexander the Great's perception by the Persians changed when the Alexander Romance was integrated into the great narrative epic poem of the Persian World, 'the Book of Kings.' In it Alexander became a Persian prince, 'adopted' into Persian mythology pic.twitter.com/xKu4RWXfuL — Ancient History Hit (@HistoryHitRome) November 16, 2021

Отговор няма, а всички опити да бъде разплетени тези мистерии засега завършват с неуспех.

Александър Македонски

Великият пълководец и владетел на античното царство Македония, който създал една от най-големите империи в историята (простираща се от Гърция до Индия) преди да навърши 30 години, умрял във Вавилон през 323 г. пр. Хр.

След смъртта му избухнали противоречия между неговите подчинени, продължили цяла седмица, през което време тялото на Александър не било погребано. След това то било балсамирано и положено в златен саркофаг. По пътя към старата столица на Македония – Еге, където се намирали царските гробници, траурният кортеж бил пресрещнат от военачалника и наместник на Александър в Египет – Птоломей I Сотер и отклонен към Мемфис. Около една година по-късно тялото му било пренесено в Александрия и поставено в мавзолей.

How ancient Rome viewed the deaths of Antony and Cleopatra: https://t.co/3809pR3IEK pic.twitter.com/F6hejdKcwi — Forbes (@Forbes) August 1, 2017

Постепенно въпросният мавзолей се превърнал в нещо като туристическа атракция. Сред най-видните личности, които го посетили, са римските императори Юлий Цезар и Октавиан Август, а освен това се смята, че през I в. Калигула откраднал ризницата на Александър. През 199 г. друг римски император – Септимий Север, решил да ограничи достъпа до саркофага на Александър. Какво се случило след това и до днес остава загадка. Въпреки десетките изследвания и експедиции, проведени през годините, никой не знае къде се намира тялото на Александър. Повечето изследователи смятат, че неговата гробница все още е в Александрия, но други предполагат, че тя е преместена – в Гърция, Венеция или на друго място в Египет.

Клеопатра

Най-известната египетска владетелка е последната представителка на Птоломеите – династия, произлизаща от споменатия по-горе военачалник Птоломей I Сотер.

Смята се, че малко след като войските на Октавиан Август нахлули в Египет през 30 г. пр. Хр., тя се самоубила, оставяйки се да бъде ухапана от кобра. Малко по-рано нейният любим Марк Антоний направил същото, след като претърпял тежко поражение в битката при Акциум.

Известният философ и историк Плутарх пише, че телата на двамата влюбени били положени в мавзолей близо до Александрия. Но къде всъщност се намира той? Учените все още не могат дадат отговор на този въпрос.

Някои археолози смятат, че мавзолеят се озовал на дъното на Средиземно море, след като мощни земетресения разтърсили района на Александрия през четвърти и осми век.

Attila the Hun (r. 434-453 CE) was the leader of the ancient nomadic people known as the Huns and ruler of the Hunnic Empire, which he established. https://t.co/hMI2GFXm45 pic.twitter.com/jZ495PzFWx — World History Encyclopedia (@whencyclopedia) November 19, 2021

Други пък са на мнение, че телата на Клеопатра и Марк Антоний всъщност били погребани близо до некропола Тапозирис Магна, известен и с името Абусир.

Атила

Могъщият владетел на хуните, известен с прякора „бич Божи“, управлявал в продължение на близо 20 години огромни територии, простиращи се от района на Каспийско море до Дания и Нидерландия. Неговите завоевания и военни успехи са легендарни.

Той починал през 453 г. след пиршество по повод поредната му сватба. Атила получил силен кръвоизлив от носа и умрял, задавен от собствената си кръв, разказва византийският историк Приск Панийски.

Според друга версия, записана от римския хроникьор Марцелин, той всъщност бил убит от своята съпруга. Повечето учени обаче отхвърлят достоверността на тази история.

Good weather may have helped Genghis Khan extend the Mongol Empire, scientists suggest http://t.co/Wr2gmlyQ7q pic.twitter.com/5h8mNZY2I7 — BBC News (UK) (@BBCNews) March 15, 2014

Хунският владетел бил погребан в троен ковчег – от злато, сребро и желязо, заедно с много трофеи от неговите победи. За самата церемония не се знае почти нищо, а онези, които го погребали, били убити, за да се запази в тайна мястото на гробницата. Днес се смята, че тя се намира някъде на територията на Унгария, но от тройния ковчег все още няма и следа. Повечето историци са на мнение, че гробницата била разграбена няколко години след смъртта на Атила.

Чингис хан

Чингис хан е най-успешният завоевател в човешката история и основател на Монголската империя. Той починал през 1227 г., като причината за смъртта му е неясна.

Според една версия Чингис хан паднал от своя кон, поради напредналата си възраст и натрупаната физическа умора.

Други източници твърдят, че той бил убит по време на сражение.

Съществува и легенда, според която една тангурска принцеса го пронизала смъртоносно с нож, за да отмъсти за родината си и да попречи на собственото си изнасилване.

След смъртта на Чингис хан неговите войници го погребали на тайно място – нещо, за което самият владетел настоявал приживе. Предполага се, че тялото му било върнато в планинската област Бурхан Халдун, близо до реките Онон и Херлен.

Преданията гласят, че войниците избили всички по пътя си, а накрая се самоубили, за да запазят в тайна мястото, където се намира гробницата на Чингис хан.

Според други легенди земята над гроба му била отъпкана от 10 000 коня, а цяла река била отклонена така, че да тече над него.

И до днес никой не знае къде е погребан владетелят. В Монголия е издигнат мавзолей в негова част, но тялото му не се намира там.

Волфганг Амадеус Моцарт

Великият композитор, който имал проблеми със здравето през целия си живот, починал на 5 декември 1791 г. след кратко боледуване, ненавършил 36 години.

Mozart composed his first symphony at eight. His father wrote that “every day God performs fresh miracles through this child” https://t.co/ySPIv2CskJ — The Economist (@TheEconomist) November 30, 2020

Причината за смъртта му и до днес не е изяснена. Според едни той починал в резултат на бъбречно заболяване, комбинирано с преумора и изтощение.

Други предполагат, че Моцарт получил черепно-мозъчна травма, която причинила вътрешни кръвоизливи и тежка инфекция.

Трета теория гласи, че той взимал лекарства, съдържащи антимон и е възможно да се е натровил с тях.

Някои съвременни изследователи смятат, че симптомите, които Моцарт имал, може би са проява на трихинелоза. В последните си дни самият композитор пък бил убеден, че е отровен.

След смъртта на Моцарт, тялото му било положено в общ гроб в гробището „Свети Маркс“ във Виена. В началото на XIX в. въпросният гроб бил разкопан, за да се освободи място за поставянето на още тела. Оттогава точното местоположение на тленните останки на Моцарт е неясно. През 1801 г. бил открит череп, за който се предполага, че е на композитора. Около век по-късно той бил дарен на международната фондация „Моцартеум“ в Залцбург. Проведените ДНК анализи, обаче, не могат да дадат категоричен отговор на въпроса дали това действително е черепът на Моцарт.

