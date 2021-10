Осем истински истории за екзорсизъм, които ще смразят кръвта ви

К огато чуят думата екзорсизъм, първата асоциация на повечето хора е смразяващият кръвта филм на ужасите „Екзорсистът“ от 1973 г. Той е базиран на едноименната книга на Уилям Питър Блати, която пък е вдъхновена от реални събития.

Какво всъщност знаем за екзорсизма?

Ритуалите, при които от тялото на човек се прогонват някакви зли сили, имат дълга история и присъстват в редица религии. Жреците в древен Вавилон, както и в Персия, често прибягвали до подобни практики. В Библията пък е описано как самият Христос прогонва демони, вселили се в хора.

Науката отхвърля екзорсизма като опасен ритуал, който няма място в нашето съвремие, тъй като може да има трагични последици.

Today exorcism is in greater demand in the Christian world than at any time since the febrile witch-hunting days of the 17th century https://t.co/1zkTUOU5bK