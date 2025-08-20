Самолет падна заради товар с месо от лос

Д окладът на Националния съвет за безопасност на транспорта установи, че самолетната катастрофа през 2023 г., довела до смъртта на Юджийн Пелота, е причинена от претоварване с месо от лос.

Юджийн Пелота е покойният съпруг на бившата американска конгресменка Мери Пелота, която представлява щата Аляска в долната камара на американския парламент.

Today is #NationalSalmonDay! In DC, I'm working to make protecting our fish the national issue it deserves to be. pic.twitter.com/XvOaVh6QzD — Rep. Mary Peltola (@Rep_Peltola) October 8, 2024

На 12 септември 2023 г. 57-годишният Юджийн Пелота, заедно с познати, ловувал край Сейнт Мери, където убили лос. Месото на животното и други части от него трябвало да бъдат пренесени със самолет „Пайпер ПА-18“, но поради голямото количество се наложило да го транспортират на части. Когато Пелота се върнал за втората половина, установили, че няма достатъчно място в товарния отсек, както и в пътническия салон. За да не им се налага да правят още едно пътуване, Пелота и познатите му закачили рогата на лоса на дясното крило на самолета — нещо, описано в доклада като „неодобрен външен товар“. В крайна сметка самолетът се оказал с 6% над максималното тегло, или около 53 кг над допустимия максимум.

Въпреки че самолетът успял да излети, той не успял да набере достатъчно тяга и се разбил малко след излитането. Познатите на Пелота се отправили към разбилия се самолет и го извадили от останките на пилотската кабина. Пелота бил тежко ранен и му оказали първа помощ. Поради изолираното местоположение на катастрофата на спасителите им отнело часове да стигнат до мястото, и Юджийн Пелота издъхнал от раните си.

Съпругата на Юджийн Пелота е избрана на предсрочни избори през август 2022 г. Тя става първият демократ от Аляска в Камарата на представителите от 1972 г., както и първата коренна американка и първата жена, представлявала щата в долната камара. На изборите през ноември 2022 г. Пелота била преизбрана, но губи депутатското си място през 2024 г. Въпреки загубата ѝ, се очаква тя да се кандидатира отново през 2026 г.

Автор: Йоан Александър Странджалиев