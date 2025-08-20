Свят

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

20 август 2025, 15:35
Самолет падна заради товар с месо от лос
Източник: iStock/Getty Images

Д окладът на Националния съвет за безопасност на транспорта установи, че самолетната катастрофа през 2023 г., довела до смъртта на Юджийн Пелота, е причинена от претоварване с месо от лос.

Юджийн Пелота е покойният съпруг на бившата американска конгресменка Мери Пелота, която представлява щата Аляска в долната камара на американския парламент.

На 12 септември 2023 г. 57-годишният Юджийн Пелота, заедно с познати, ловувал край Сейнт Мери, където убили лос. Месото на животното и други части от него трябвало да бъдат пренесени със самолет „Пайпер ПА-18“, но поради голямото количество се наложило да го транспортират на части. Когато Пелота се върнал за втората половина, установили, че няма достатъчно място в товарния отсек, както и в пътническия салон. За да не им се налага да правят още едно пътуване, Пелота и познатите му закачили рогата на лоса на дясното крило на самолета — нещо, описано в доклада като „неодобрен външен товар“. В крайна сметка самолетът се оказал с 6% над максималното тегло, или около 53 кг над допустимия максимум.

Въпреки че самолетът успял да излети, той не успял да набере достатъчно тяга и се разбил малко след излитането. Познатите на Пелота се отправили към разбилия се самолет и го извадили от останките на пилотската кабина. Пелота бил тежко ранен и му оказали първа помощ. Поради изолираното местоположение на катастрофата на спасителите им отнело часове да стигнат до мястото, и Юджийн Пелота издъхнал от раните си.

Съпругата на Юджийн Пелота е избрана на предсрочни избори през август 2022 г. Тя става първият демократ от Аляска в Камарата на представителите от 1972 г., както и първата коренна американка и първата жена, представлявала щата в долната камара. На изборите през ноември 2022 г. Пелота била преизбрана, но губи депутатското си място през 2024 г. Въпреки загубата ѝ, се очаква тя да се кандидатира отново през 2026 г.

Автор: Йоан Александър Странджалиев

Източник: The Guardian    
Самолетна катастрофа Юджийн Пелота Мери Пелота Претоварване Месо от лос Аляска Лов НСБТ Неодобрен външен товар Безопасност на транспорта
Последвайте ни
Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Над 100 души се разболяха след сватба в Сливен

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

Втората пенсия е средно 233 лв., а разсроченото плащане над 500 лв.

pariteni.bg
Най-сладките породи котки в света

Най-сладките породи котки в света

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 19 минути

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 27 минути

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Свят Преди 1 час

На мястото е оставено одеяло със съобщение, подписано от престъпната група „Метачът“

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 1 час

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Любопитно Преди 2 часа

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Любопитно Преди 2 часа

Нуждаете се от вдъхновение? Ето някои от най-горещите и креативни места за секс

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Свят Преди 2 часа

Самопровъзгласено Кралство Кубала твърди, че е изгубено еврейско племе, дошло да си върне земи, „отнети преди 400 години“, и отказва да признава местните закони

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

Правителството одобри промени в Закона за медицинските изделия

България Преди 2 часа

Целта е да се гарантира достъпът на гражданите до качествени, безопасни, ефективни и иновативни лекарствени продукти

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Боливия на кръстопът - кой ще застане начело на страната

Свят Преди 2 часа

Какво предстои да се случи в Боливия след края на продължилото две десетилетия управление на социалистите

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

„Български пощи“ стартират информационна кампания за обмяна на левове с евро

България Преди 2 часа

Целта е да се запознае населението с начина, по който ще се обменят левове в евро в пощенските станции и да се отговори на въпроси

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

С нови директори учебната година започват 251 училища у нас

България Преди 2 часа

През юли бяха проведени два етапа на конкурси

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Мистериозно огнено кълбо освети небето над Япония

Любопитно Преди 2 часа

„Беше като да настъпи ден посред нощ. За миг не знаех какво става и останах напълно смаян“

Израел одобри плана за превземането на Газа

Израел одобри плана за превземането на Газа

Свят Преди 3 часа

Министърът на отбраната Израел Кац нарече операцията "Колесниците на Гидеон II"

<p>Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия</p>

Топ 3 най-дразнещи черти на всяка зодия

Любопитно Преди 3 часа

Вижте кои са вашите

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Още една звезда от „Никога повече“ обвини Джъстин Балдони в тормоз

Свят Преди 3 часа

24-годишната Изабела Ферер, която играе младата Лили във филма, вече е въвлечена в съдебната буря

<p>Най-малките&nbsp;и опасни врагове на човечеството: Комарите</p>

Летните болести, пренасяни от комари: Денга, чикунгуня и западнонилска треска

Свят Преди 3 часа

Ако климатичните прогнози се сбъднат, до 2060 г. разпространението на тези вируси на континента може да се увеличи петкратно

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Кучето ви постоянно киха? Ето възможните причини за това

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Ван Дайк: Ливърпул е едно голямо семейство и капитанът е длъжен да се грижи за него

Gong.bg

Виляреал не се отказва от опита да привлече защитник на Челси

Gong.bg

Президентът издаде указ за преназначаване на началника на НСО

Nova.bg

Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация

Nova.bg