Звездите, участвали във Втората световна война

В тората световна война несъмнено е едно от най-мрачните събития в човешката история. Фактът, че кървавият конфликт оказва огромно влияние върху изкуството, не е никак изненадващ. Но знаете ли, че някои световноизвестни артисти също оставят своята следа във войната? От следващите редове може да научите кои са едни от най-големите звезди, участвали в нея.

Алек Гинес

Английският актьор, който е най-известен с ролята си на Оби-Уан Кеноби в култовата сага „Междузвездни войни“, трябвало временно да прекрати своята кариера през 1939 г., за да се присъедини към Кралските военноморски сили. Той се включил във военните действия в района на Средиземноморието. През юли 1943 г. Гинес управлявал плавателен съд, с който 200 британски войници дебаркирали на бреговете на Сицилия. По-късно той започнал да снабдява с оръжия партизани, сражаващи се в Югославия.



По време на едно плаване през 1944 г., неговият кораб едва не потънал, след като край бреговете на Италия се разразила силна буря. Въпреки че плавателният съд понесъл тежки щети, Гинес успял да се спаси. В годините след края на Втората световна война, актьорът използвал опита, който натрупал по време на конфликта, за изпълненията си във филми като „Мостът на река Куай“ (за който получил награда „Оскар“ за най-добра мъжка роля) и „Звуци на слава“. Гинес дори изиграл ролята на Адолф Хитлер в продукцията от 1973 г. „Хитлер: Последните десет дни“.

Мел Брукс

Малко известен факт за световноизвестния режисьор на легендарни комедии като „Младият Франкенщайн“, „Робин Худ: Мъже в чорапогащи“ и „Космически топки“ е, че той е и опитен сапьор. Мелвин Камински, както е неговото истинско име, е роден в Ню Йорк. Баща му, Максимилиан Камински, е поляк, а майка му Кати Брукман е еврейка. През 1944 г., когато е едва на 17 години, Брукс се записва в армията.

Малко по-късно той се присъединява към батальон, който имал задачата да строи мостове, да разчиства блокирани пътища и да обезврежда противопехотни мини. По пътя към Берлин, Брукс често попадал под вражески обстрел. Дори и в тези тежки условия, неговият комедиен талант не останал незабелязан. Веднъж той използвал мегафон, за да „поздрави“ намиращите се наблизо вражески войски с песента на Ал Джолсън „Toot, Toot, Tootsie“ – нещо, за което бил бурно аплодиран. По-късно Брукс осмял Третия райх и във филма си от 1968 г. „Продуцентите“.

Марсел Марсо

Много преди да създаде легендарния образ на тъжния клоун Бип, световноизвестният мим Марсел Марсо (истинското му име всъщност е Марсел Манжел) взел активно участие във Втората световна война. На 16-годишна възраст той и семейството му, които са евреи, били принудени да напуснат дома си. Малко по-късно баща му бил арестуван и изпратен в концентрационния лагер Аушвиц, където починал.



Марсо се присъединил към Френската съпротива по време на германската окупация. С помощта на брат си Ален фалшифицирал документи, с което на практика спасил много хора от изпращане в концлагери. Освен това, той помогнал на група от 70 деца на евреи да избягат от Франция в Швейцария. Марсо също така се присъединил към силите на генерал Шарл дьо Гол. Поради факта, че владеел перфектно английски, бил назначен за офицер за свръзка със Съюзниците. Именно по това време той започнал да демонстрира заложбите си, забавлявайки войниците с кратки хумористични представления.

Тони Бенет

Известният американски певец, изпял хитове като „I Left My Heart in San Francisco“ и „Rags to Riches“, също е ветеран от Втората световна война. Той се присъединил към армията на САЩ през 1944 г. и участвал в боеве във Франция и Германия. Бенет издирвал нацисти, останали в някои градове след края на т. нар. Арденска офанзива – операция на Нацистка Германия, основната цел на която била да бъдат разгромени войските на Съюзниците, разположени в Белгия и Холандия.



Певецът също така станал пряк свидетел на ужасите на Холокоста. Той помогнал за освобождаването на хората, затворени в концентрационния лагер в Ландсберг, Германия. След края на Втората световна война Бенет споделил, че службата му в армията го превърнала в пацифист, но също така запалила неговата страст към шоубизнеса. В армията той се присъединил към военен оркестър и така получил възможност да демонстрира музикалните си умения.

Джеймс Стюарт

Преди избухването на Втората световна война, Джеймс Стюарт вече бил със статута на популярна филмова звезда. Той участвал в хитови филми като „Господин Смит отива във Вашингтон“ и „Филаделфийска история“, за ролята си в който получил „Оскар“ за най-добра мъжка роля. В началото на 1941 г., Стюарт станал един от първите холивудски актьори, решили да загърбят блясъка на киноиндустрията и да вземат участие във Втората световна война. Любопитна подробност е, че му се наложило да качи няколко килограма, тъй като бил прекалено слаб и не отговарял на изискванията на армията за минимално тегло.

Стюарт участвал в 20 бойни мисии като пилот на бомбардировач B-24 „Либърейтър“ и дори станал командир на ескадрила. Междувременно, всеки месец той пращал по 10% от своята скромна войнишка заплата на агента си. Когато Втората световна войната приключила, Стюарт вече бил полковник и останал в резерва на Военновъздушните сили дори и след като подновил актьорската си кариера. През 1959 г. бил повишен в чин бригаден генерал – нещо, с което не може да се похвали нито една друга холивудска звезда в американската история.

Джозефин Бейкър

Родената в САЩ Джозефин Бейкър, известна и с прякорите си „Бронзовата Венера“ и „Черната перла“, остава в историята като една от най-големите вариететни звезди. През 1925 г. тя заминала за Франция, а малко след това започнала работа в известното кабаре „Фоли Бержер“ в Париж. Заради своите провокативни костюми и танци, нейни представления били забранени в редица европейски градове, сред които Будапеща, Прага, Виена и Мюнхен. Любопитен детайл от нейната биография е, че през 1970 г. посетила България и изнесла рецитал на международния фестивал „Златен Орфей“.

През 1937 г. Бейкър получила френско гражданство, а по време на Втората световна война работила за Съпротивата и разузнаването. Тя редовно пренасяла тайни съобщения, укривала бегълци в дома си, а освен това изнесла редица представления пред френските войници в Северна Африка и Близкия изток. Бейкър също така получила удостоверение за летец и дори станала лейтенант.

