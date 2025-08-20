Задържаха двама за кражба на метал от влаковата катастрофа край Пясъчево

Д вама младежи на 14 и 17 години от Гълъбово са задържани за кражба на метални части от влаковата катастрофа край Пясъчево, предава NOVA,

Около 21:30 ч. двама полицейски служители от ОД на МВР-Хасково охранявали дерайлиралата на 15 август 2025 г. влакова композиция край с. Пясъчево, общ. Симеоновград. При обхода на мястото те забелязали двама младежи, които се придвижвали с каруца с конски впряг, а в нея били натоварили метални части от вагоните. Те се движели по пътя в посока към гр. Гълъбово, обл. Стара Загора. Органите на реда задържали единия от младежите - на 17 г., а вторият - на 14 г., успял да избяга. През това време каруцата продължила да се движи самостоятелно по пътя, като се ударила в пътуващ лек автомобил и се разпаднала на части. В колата се намирали четири лица, които не са пострадали.

Докато полицаите изпълнявали задълженията си по установяване на самоличността на 17-годишния младеж, край тях се събрала група от хора от гр. Гълъбово. Те настоявали служителите на МВР незабавно да го освободят, като започнали да ги бутат и дърпат. В резултат на това единият от полицейските служители паднал на земята и му били нанесени удари по тялото. За да възпре действията им, колегата му произвел предупредителен изстрел със стоп патрон със служебното оръжие във въздуха.

Въпреки това събраните на място хора не се разотишли и не престанали да се саморазправят, а полицейският служител произвел втори изстрел със стоп патрон, който е попаднал в крака на 43-годишен мъж. Бил е подаден сигнал на тел. 112. На място са пристигнали медицински екипи, като е установено, че нараняването на 43-годишния мъж е повърхностно. Той бил обслужен амбулаторно и освободен след прегледа.

По случая е образувано досъдебно производство в Районна прокуратура-Стара Загора, което се разследва от следовател за причиняване на лека телесна повреда от полицейски орган. По двете досъдебни производства се извършват активни действия по разследването с оглед установяването на всички факти и обстоятелства. Провеждат се разпити на свидетели, назначени са медицински експертизи, иззети са веществени доказателства.

Двамата младежи, на 17 и 14 г., са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР по досъдебното производство за неизпълнение на полицейско разпореждане, като се проверява и съпричастността им към кражбата на метални части от вагоните.