Свят

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

"Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално", подчертават учени

20 август 2025, 17:13
Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените
Източник: iStock

Т опенето на морския лед в Арктика се е забавило значително през последните 20 години, показва ново изследване. От 2005 г. насам учените не регистрират статистически значимо намаление на покритието на леда, пише The Guardian

Откритието е изненадващо, защото въпреки продължаващото увеличение на въглеродните емисии от изкопаеми горива, което задържа все повече топлина в атмосферата, процесът на топене временно е изглеждал по-бавен.

Според изследователите причината е естествената вариация в океанските течения, които временно забавят топенето на леда, но това е само кратка отсрочка. Очаква се процесът да се ускори отново и дори да се развие с около два пъти по-бърз темп през следващите пет до десет години.

Това не означава, че арктическият морски лед се възстановява. Площта на морския лед през септември – когато ледената покривка достига годишния си минимум – е намаляла наполовина от 1979 г., когато започнаха сателитните наблюдения. Климатичната криза остава „недвусмислено реална“, а необходимостта от спешни действия за ограничаване на последствията от глобалното затопляне остава непроменена.

Забавянето вероятно се дължи на многодесетилетни колебания в теченията на Атлантическия и Тихия океан, които променят количеството топла вода, вливаща се в Арктика. Все пак се очаква Арктика да преживее периоди без лед още този век, което ще засегне хората и дивата природа и ще ускори глобалното затопляне, тъй като тъмната океанска вода поглъща повече слънчева топлина.

Д-р Марк Ингланд, който ръководи изследването докато беше в Университета на Ексетър, каза:

„Изненадващо е, че в момент, когато се дебатира дали глобалното затопляне се ускорява, говорим за забавяне. Преди 10–15 години, когато загубата на лед се ускоряваше, някои прогнозираха Арктика без лед още преди 2020 г. Сега естествената променливост временно компенсира загубата на лед. Спечелихме малко време, но това е временна пауза – след нея новините няма да са добри.“

Проучването, публикувано в списанието Geophysical Research Letters, използва два различни набора от данни за нивата на арктическия морски лед от 1979 г. до днес.

Анализът на учените обхваща всеки месец от годината и показва, че забавянето се наблюдава последователно.

За да установят дали забавянето може да е естествено явление, учените изследвали хиляди симулации на климатични модели. „Това не е рядко събитие – в рамките на един век трябва да се случи няколко пъти“, казва Ингланд, сега в Калифорнийския университет в Ървайн. Всички модели показват, че след временното забавяне загубата на лед се ускорява отново.

Проф. Жулиен Стройв от Университетския колеж в Лондон обяснява:

„Климатичните данни, било то глобални температури или морски лед, могат да останат стабилни за няколко години заради вътрешната променливост на климата.“

Анализът на Стройв на дългосрочната тенденция от 1979 г. до 2024 г. показва, че за всеки тон емитиран CO₂ се губят около 2,5 квадратни метра септемврийски лед.

Проф. Андрю Шепърд от Университета Нортумбрия допълва:

„Ледът в Арктика не само намалява по площ, но и изтънява. Дори когато площта изглежда стабилна, обемът продължава да пада. От 2010 г. средната дебелина през октомври намалява с около 0,6 см годишно.“

Подобно „временно забавяне“ е наблюдавано и при глобалната температура. След голямо събитие на Ел Ниньо през 1998 г. настъпва десетилетие на относително стабилни температури – известно като „пауза“. Планетата обаче продължава да натрупва топлина, а оттогава глобалните температури отново се повишават бързо.

Ингланд предупреждава:

„Това забавяне не означава, че изменението на климата не е реално. То е недвусмислено и предизвикано от човека. Науката остава категорична, а необходимостта от действия – непроменена. Добре е хората да разберат защо се случва забавянето, иначе някой може да го използва недобросъвестно, за да подкопае разбирането ни за климатичните промени.“​

Източник: The Guardian    
Топене на морски лед Арктика Глобално затопляне Океански течения Временно забавяне Дебелина на леда Естествена променливост Научно изследване
Последвайте ни

По темата

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

Клон падна върху дете в центъра на Бургас

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Неочаквано забавяне на топенето на арктическия лед шокира учените

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Украинските военни не дават Донецка област на Русия

Разкриха как Русия саботира Европа

Разкриха как Русия саботира Европа

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

Колко отпуск е нужен, за да си починем качествено

pariteni.bg
Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

Как да действаме, ако пчела ужили кучето ни

dogsandcats.bg
Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес
Ексклузивно

Празник е! Ето кои двама светци почитаме днес

Преди 1 ден
Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки
Ексклузивно

Опасно време във вторник: Жълт код за бури, дъжд и градушки

Преди 1 ден
Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп
Ексклузивно

Зеленски: Готови сме за двустранна среща с Путин, след това ще имаме и тристранна с Тръмп

Преди 1 ден
Ток удари дете край басейн в Сливенско
Ексклузивно

Ток удари дете край басейн в Сливенско

Преди 1 ден

Виц на деня

- Скъпи, нали очите ми са сини, като небето? - Ъхъ. - И устните ми са алени, като рози! - Ъхъ. - Ах, колко обичам,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

Роднини на затворници крият телефони в пъпеш, напояват дрехи с наркотици

България Преди 16 минути

Прави впечатление все по-голямата изобретателност

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Пожар избухна на крайцер на САЩ в Япония

Свят Преди 31 минути

Японските военни са се включили в гасенето на огъня

<p>Зъби на милиони години сочат към непознат човешки вид</p>

Зъби на милиони години сочат към непознат предшественик на човека

Любопитно Преди 1 час

Откритието показва, че два различни човешки предшественика са съжителствали рамо до рамо

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любовната история на Кели Кларксън и Брандън Блексток

Любопитно Преди 1 час

Любовната им история имаше своите върхове и тежки падове, но кончината му се оказа особено болезнена

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

Евакуираха над 150 работници в Сливен заради пожар

България Преди 2 часа

Пожарът е овладян много бързо и е ликвидиран в рамките на 20 минути

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Ужас в Афганистан, поне 79 души изгоряха живи

Свят Преди 2 часа

Автобусът, превозвал афганистански мигранти, депортирани от Иран

Самолет падна заради товар с месо от лос

Самолет падна заради товар с месо от лос

Свят Преди 2 часа

Самолетът на Юджийн „Бъзи“ Пелота Jr. е бил с над 53 кг над допустимото тегло и с прикрепени рога на крилото, което довело до катастрофа и смъртта му през септември 2023 г.

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Принц Уилям не вярва на Меган Маркъл – и това държи братята разделени

Любопитно Преди 2 часа

43-годишният принц на Уелс не е разговарял с по-малкия си брат повече от две години

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

БНБ отговори на "Продължаваме промяната":

България Преди 2 часа

Недопустим опит за политическа намеса спрямо Българската народна банка

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Откриха шест отрязани глави в Централно Мексико

Свят Преди 3 часа

На мястото е оставено одеяло със съобщение, подписано от престъпната група „Метачът“

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Година след трагедията с яхтата Bayesian: Световен експерт твърди, че жертвите е можело да бъдат спасени

Свят Преди 3 часа

Седем души загинаха, когато „непотопяемият“ 56-метров кораб се преобърна край бреговете на Сицилия по време на необичайна буря през август миналата година

Кралят и кралицата на Тайланд

Три години в кома: Какво се случва с принцесата на Тайланд

Любопитно Преди 3 часа

Принцеса Баджракитиябха Махидол, най-голямата дъщеря на крал Маха Вачиралонгкорн, официално известен като Рама X, продължава да се бори за живота си, след като от три години е в кома

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Краят на една епоха - пускат в обращение последните монети с лика на кралица Елизабет II

Любопитно Преди 3 часа

Новите монети ще започнат да се появяват през следващите седмици

<p>Радев издаде указ за&nbsp;преназначаване на началника на НСО</p>

Президентът Румен Радев издаде указ за назначаването на ген. Емил Тонев за шеф на НСО

България Преди 3 часа

По-рано МС прие решение, с което дава съгласие той да бъде преназначен на длъжността

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Забравете за леглото: 9-те най-горещи места за секс

Любопитно Преди 4 часа

Нуждаете се от вдъхновение? Ето някои от най-горещите и креативни места за секс

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Издирвана жена открита в „кралство“ насред шотландска гора

Свят Преди 4 часа

Самопровъзгласено Кралство Кубала твърди, че е изгубено еврейско племе, дошло да си върне земи, „отнети преди 400 години“, и отказва да признава местните закони

Всичко от днес

От мрежата

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg

Котешките нокти - какво трябва да знаем за тях

dogsandcats.bg
1

Над 1400 щъркели в Тополовград

sinoptik.bg
1

Очарованието на розовите пирамиди в Кърджалийско

sinoptik.bg

Българска актриса е замесена в скандален развод на турска звезда (СНИМКИ)

Edna.bg

"Последният пирон в ковчега" за 775-стайната резиденция на крал Чарлз

Edna.bg

Шефилд Юнайтед се насочи към футболист на ЦСКА

Gong.bg

Официално: Радослав Цонев се върна в Ботев Враца след 12 години

Gong.bg

Евакуираха работници от горяща фабрика в Сливен

Nova.bg

Борисов: Тръмп направи силен ход, Путин няма да пропусне да излезе от изолация

Nova.bg