Невиждана заплаха за околната среда – какво представлява Голямото тихоокеанско сметище

В северната част на Тихия океан, между Калифорния и Хавайските острови, се намира една шокираща „забележителност“, която доказва по недвусмислен начин какви щети нанася човешката дейност върху околната среда. Става въпрос за т.нар. Голямо тихоокеанско сметище. То се състои от огромно количество отпадъци, натрупани на едно място в резултат на това, че там се пресичат маршрутите на няколко океански течения. Те се въртят в кръг, а водата между тях е относително стабилна и спокойна. Учените изчисляват, че сметището се състои от близо два трилиона парчета пластмаса и други боклуци, включително риболовни мрежи, въжета, контейнери и бутилки, тежащи приблизително 80 000 тона. Размерът му продължава да бъде обект на спорове, като повечето експерти смятат, че се простира на площ между 700 000 и 15 000 000 кв. км.

Роденият в Лонг Бийч моряк Чарлз Мур е считан за откривателя на Голямото тихоокеанско сметище. Той попаднал на него съвсем случайно през 1997 г. Мур обичал да плава със своя ветроходен кораб, а любимият му маршрут бил този между Калифорния и Хавайските острови. През един съдбовен ден, морякът поел от Хонолулу към Санта Барбара, но ураганен вятър го отклонил от курса му. Тогава той забелязал нещо много странно: във водата около него плавали тонове отпадъци. Мур веднага осъзнал, че нещо не е наред. „Казах си, че тези боклуци са нещо повече от трохи, оставени от Хензел и Гретел, за да ми покажат пътя към дома“, споделил той в интервю няколко години по-късно. „Гледката ме изуми и ме накара да се замисля за бъдещето на нашата планета“, допълнил Мур.

Въпреки своите внушителни размери, Голямото тихоокеанско сметище всъщност не е остров и няма как да се разходите по неговата повърхност – освен ако не попаднете на достатъчно масивно парче пластмасови отпадъци. Учените обясняват, че то по-скоро представлява своеобразна „супа“ от всевъзможни боклуци. Именно това е и причината, поради която няма как да бъдат направени сателитни снимки на сметището. Проведените изследвания разкриват, че то се състои предимно от микропластмасови частици с размер под 5 мм. Те няма как да бъдат забелязани с просто око, а в същото време са изключително вредни за околната среда, отбелязват експертите. Освен това, по-голямата част от отпадъците са прозрачни и се намират на дълбочина от 1 до 100 м. Над 70 процента от пластмасата пък се утаява в дънните слоеве, поради което е невъзможно да се определи точно колко боклук има в района.

