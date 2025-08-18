Трима пострадаха при катастрофа в Разградско

Т рима души пострадаха при катастрофа на разклона за селата Прелез и Веселец край Завет, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Разград.

Сигналът за пътнотранспортното произшествие е получен около 22:30 часа в неделя на тел.112. По път III-4902, на разклона за селата Прелез и Веселец, е установен лек автомобил, излязъл от пътното платно и обърнат по таван в крайпътна нива.

Водачът, 19-годишен от село Сушево и двете пътнички, сестри на 24 и 19 години от село Веселец, са откарани в болницата в Разград. След направения медицински преглед водачът е настанен за лечение с комоцио и травма на главата в хирургично отделение. По-малката от сестрите е оставена под наблюдение в болницата с болки в краката, а другата е освободена за домашно лечение.

Пробите на шофьора за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни. По случая се води досъдебно производство, информираха от областната полиция.

Миналата седмица петима мъже пострадаха при катастрофа на пътя Завет - Брестовене, област Разград.