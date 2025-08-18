Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

П резидентът Румен Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за администрацията си. Това написа в пост във Facebook депутатът от „ДПС – Ново начало” Калин Стоянов.

По думите му формацията внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана.

„След като всички станахме свидетели на необичайно раздутия президентски кортеж, с който на 10.08.2025 г. беше парализирана цяла Варна, въпросите около НСО и най-вече около лицата, които ползват услугите ѝ, стават все по-многобройни.

Повдигането на темата в публичното пространство даде повод с мен да се свържат множество граждани, включително и действащи служители на НСО, възмутени от факта, че голяма част от администрацията на президента се вози в автомобили на службата, управлявани от нейни шофьори. Това се случва дори в почивни и празнични дни, като автомобилите се използват като лични, включително за пътувания на приближените на президента Радев до родните им места извън гр.София. Това е повече от скандално!

За да проверя на какво правно основание служители от президентската администрация използват подобен специализиран транспорт, направих справка в Закона за НСО. Както и предполагах, между редовете се крие този абсурд. В чл. 14, ал. 1, т. 14 е записано следното:

чл. 14, ал. 1: За осъществяване на функциите по чл. 13 и в пределите на своята компетентност Националната служба за охрана:

т. 14: осигурява транспортно дейността на администрацията на президента на Републиката.

На базата на това едно изречение в закона, цялата администрация на президента получава право да използва автомобилите на НСО и шофьорите на службата. По този начин тези лица се приравняват по привилегии с изчерпателно изброените в чл. 21 от закона, които имат право на специализиран транспорт: членовете на Министерския съвет, Конституционния съд, заместник-председателите на Народното събрание, председателите на ВКС и ВАС, кметът на столицата, както и бивши председатели на НС, премиери, президенти и представители на международни организации.

Като вземем предвид, че НСО е пряко подчинена на президента и именно той утвърждава структурните звена и общия числен състав на службата (чл. 5, ал. 1; чл. 6, ал. 1 и чл. 7 от закона), става ясно защо всички около него се возят в автомобили на НСО. С други думи, огромният брой служители на „Дондуков“ 2 се ползват с привилегията за безплатен транспорт, осигуряван от държавата. На практика президентът Радев е превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация. Радев, който непрекъснато говори за кражби, грабежи и далавери, с едно изречение в закона осигурява ежедневни привилегии на служителите си за сметка на всички български граждани.

Във връзка с горното и с цел да бъде премахната възможността НСО да се използва като лична транспортна фирма за президентската администрация, ние от ДПС-Ново начало, като отговорна политическа сила, още днес внасяме проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана, с който предлагаме отпадането на тази точка, позволяваща безконтролна злоупотреба с част от държавната власт”, пише Стоянов в поста си.