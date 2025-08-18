Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

П олицията в Кърджали разследва убийство, след като в нощта срещу понеделник в село Бойно е починал 51-годишен местен жител.

По първоначална информация между него и друг жител на селото, на 70 години, е възникнал скандал, който бързо е прераснал в сбиване. Непосредствено след конфликта по-младият мъж е починал.

На мястото е пристигнала дежурна оперативна група от РУ–Кърджали, която е извършила оглед в присъствието на съдебен лекар. При първоначалните действия не са били установени видими външни наранявания по тялото. То е транспортирано в Отделението по съдебна медицина на МБАЛ–Кърджали, където ще бъде извършена аутопсия за изясняване на точната причина за смъртта.

Работата по случая продължава под ръководството на разследващ полицай и служители от сектор „Криминална полиция“.