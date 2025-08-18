Любопитно

След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце

Снимките се появяват четири години след като Аби Хензел се омъжи за съпруга си Джош Боулинг през 2021 г.

18 август 2025, 12:54
След тайния брак: Сиамските близначки Аби и Британи Хензел с бебе в ръце
Снимката е илюстративна   
Източник: iStock

С иамските близначки Аби и Британи Хензел бяха заснети с новородено бебе, докато изпълняваха ежедневни задачи.

На снимки, публикувани за първи път от TMZ, се вижда как сестрите държат столче за кола с бебе и го поставят в чакащата ги кола. Кадрите са направени на паркинг в Ардън Хилс, Минесота, в четвъртък, 14 август, докато те товарят столчето в черна Tesla.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

Аби и Британи не са отговорили на запитването на PEOPLE за коментар.

Миналата година стана известно, че Аби е омъжена за Джошуа Боулинг. Макар че сватбата им е била още през 2021 г., тя не беше публично разкрита до март 2024 г., когато Today получи документи, потвърждаващи брака. Малко след това Боулинг промени снимката на профила си във Facebook, като качи селфи с двете сестри.

На снимката тримата изглеждат усмихнати и близки. Боулинг носи тъмносиво яке и лилав пуловер, а близначките са облечени в тъмен пуловер с V-образно деколте.

@abbyandbrittanyhensel

 

♬ original sound - abbyandbrittanyhensel

Преди това селфи, публикувано на 5 септември, във Facebook профила на Боулинг не се виждаха снимки със съпругата му или нейната сестра. През юни 2024 г. обаче Аби и Британи качиха в TikTok видео от сватбения танц на Аби и Джошуа, на фона на енергичен ремикс на „Rolling in the Deep“ на Адел. В кадрите звездите на TLC танцуват прегърнати с Боулинг, докато той държи ръцете си на кръста им.

Същия ден близначките публикуваха и друго TikTok видео с надпис: „Знаем, че си мислите, че ни познавате🖤❤️‍🔥 #sisterhoodgoals #abbyandbrittanyhensel #happy“. В клипа бяха включени различни моменти от живота им, а за саундтрак беше избрана песента на Джъстин Скай „Collide“.

@abbyandbrittanyhensel

 

♬ Here (In Your Arms) - Hellogoodbye

Аби и Британи са дицефални сиамски близначки, които споделят една кръвна система и органи под кръста. Аби контролира дясната ръка и крак, докато Британи управлява лявата страна на тялото.

Двете сестри добиха популярност още през 1996 г., когато се появиха в „Шоуто на Опра Уинфри“ и позираха за корицата на списание LIFE. По-късно те станаха главни героини в риалити шоуто на TLC „Аби и Британи“, което проследяваше тяхното завършване в колежа „Бетел“ в Минесота и пътуванията им из Европа.

Източник: people.com    
Сиамски близначки Аби и Британи Хензел Джошуа Боулинг Брак Новородено бебе Риалити шоу TLC
