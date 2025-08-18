Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Н а 17 август, неделя, в посолството на Индонезия в София се отпразнува Денят на независимостта – датата от 1945 г., когато Сукарно и Мохамад Хата провъзгласяват свободата на страната.

Тържеството започна с официална церемония по издигане на националния флаг, последвана от пъстри културни изпълнения, сред които танц от остров Борнео, представен от групата Pesona Mawar Nusantara.

Гостите се насладиха на групови снимки, игри и традиционни забавления, които внесоха духа и цветовете на далечна Индонезия в сърцето на София.

