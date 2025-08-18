Свят

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Гостите се насладиха на групови снимки, игри и традиционни забавления

18 август 2025
Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София
Н а 17 август, неделя, в посолството на Индонезия в София се отпразнува Денят на независимостта – датата от 1945 г., когато Сукарно и Мохамад Хата провъзгласяват свободата на страната.

Тържеството започна с официална церемония по издигане на националния флаг, последвана от пъстри културни изпълнения, сред които танц от остров Борнео, представен от групата Pesona Mawar Nusantara.

Гостите се насладиха на групови снимки, игри и традиционни забавления, които внесоха духа и цветовете на далечна Индонезия в сърцето на София.

