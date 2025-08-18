Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени

Н ай-малко 20 души загинаха, а 134 са ранени, след като избухна пожар в предприятие в руската Рязанска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местните служби за извънредни ситуации.
Засега не е ясно каква е причината за пожара, съобщават руските медии.
At least 20 people were killed and 134 injured by a fire at an production facility in #Russia's Ryazan region, state news agency RIA reported on Monday, citing local emergency service. It was not immediately clear from Russian media reports what caused the fire. pic.twitter.com/JdJK13E87K— Shanghai Daily (@shanghaidaily) August 18, 2025
"Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 пациенти се намират в болници в Рязан и Москва, а 103 пациенти провеждат амбулаторно лечение", се казва в изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.
At least 20 people were killed and 134 injured by a fire at a production facility in #Russia’s Ryazan region, state news agency RIA reports citing local emergency service.https://t.co/nngYTskjle— Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) August 18, 2025
Рязанска област, разположена в Централна Русия, е известна със своя икономически принос, включващ редица промишлени предприятия. Тази индустриална активност често води до концентрация на работна сила и сложни производствени процеси, които изискват стриктни мерки за безопасност.
Този трагичен инцидент не е изолиран случай в Русия. През годините страната е била свидетел на редица мащабни пожари с висок брой жертви, което често повдига въпроси относно състоянието на противопожарната безопасност и спазването на нормативите.