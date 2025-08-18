Свят

Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени

Пожар е избухнал в предприятие, причините засега не са известни

18 август 2025, 11:15
Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 20 души загинаха, а 134 са ранени, след като избухна пожар в предприятие в руската Рязанска област, предадоха Ройтерс и ТАСС, като се позоваха на местните служби за извънредни ситуации.

Засега не е ясно каква е причината за пожара, съобщават руските медии.

"Към 7 ч. на 18 август в резултат на извънредна ситуация в Шиловски район са загинали 20 души. Пострадали са 134, от тях 31 пациенти се намират в болници в Рязан и Москва, а 103 пациенти провеждат амбулаторно лечение", се казва в изявление на местните власти, цитирано от ТАСС.

Рязанска област, разположена в Централна Русия, е известна със своя икономически принос, включващ редица промишлени предприятия. Тази индустриална активност често води до концентрация на работна сила и сложни производствени процеси, които изискват стриктни мерки за безопасност. 

Този трагичен инцидент не е изолиран случай в Русия. През годините страната е била свидетел на редица мащабни пожари с висок брой жертви, което често повдига въпроси относно състоянието на противопожарната безопасност и спазването на нормативите.

Източник: БТА/Валерия Динкова    
русия рязанска област пожар завод
