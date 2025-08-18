Свят

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“

18 август 2025, 11:36
П исмото на Мелания Тръмп до руския президент Владимир Путин предизвика спекулации дали първата дама е използвала изкуствен интелект, за да оформи своето послание към Кремъл, пише Newsweek.

В публикация в социалните ѝ мрежи Мелания Тръмп призова Путин „единствено да възстанови“ „мелодичния смях“ на децата, засегнати от близо три години и половина пълномащабна война в Украйна.

  • Защо е важно

Президентът Доналд Тръмп се срещна с Путин в Аляска в петък, на фона на влошени отношения заради отказа на Русия да подпише споразумение за прекратяване на огъня. Документът бе договорен с посредничеството на САЩ и целеше да спре сраженията в Украйна.

Макар че в Анкъридж не бе постигнато споразумение, Тръмп определи срещата на върха като „полезна“ и промени позицията си относно прекратяването на огъня, като заяви, че ще настоява за директно постигане на трайно мирно споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски, който в понеделник ще посети Вашингтон, коментира в събота, че отказът на Русия да подпише примирие „усложнява ситуацията“.

  • Какво трябва да знаете

Съобщението на първата дама, наречено „писмо за мир“ в официалния ѝ акаунт в Instagram, бързо провокира коментари онлайн – мнозина се запитаха дали текстът е генериран с помощта на изкуствен интелект.

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа в X, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“. Крис Джаксън, дългогодишен поддръжник на Джо Байдън и активист на Демократическата партия, заяви, че е пуснал текста през AI инструмент, който също го е идентифицирал като генериран.

Grok – инструмент, разработен от компанията xAI на Илон Мъск – също заключи, че писмото „показва ясни признаци на генериране чрез изкуствен интелект“ с „незначителни човешки редакции за тона“.

Въпреки това няма конкретни доказателства, че писмото на първата дама е създадено с помощта на AI. Newsweek съобщава, че се е свързал с офиса на Мелания Тръмп за коментар.

С усъвършенстването на технологиите става все по-трудно да се установи кога даден текст е написан от човек и кога – от машина.

Запитани от Newsweek, AI модели коментираха, че писмото има „характеристики, наподобяващи писане от изкуствен интелект“ – приповдигнат, идеалистичен стил и използване на универсални понятия като „чистота, невинност, човечност, любов, възможност, достойнство“, без конкретни политики или детайли. В същото време те отбелязват, че липсват типичните за AI неловки фрази и тонални смени.

  • Зеленски благодари на Мелания Тръмп за „искреното внимание“

Според Ройтерс президентът Тръмп лично е предал писмото на Путин по време на срещата на върха. В него акцентът пада върху съдбата на украинските и руските деца.

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи в социалните мрежи, че Зеленски е „изразил благодарността си“ на Тръмп за „искреното внимание и усилията на първата дама за връщането на насилствено депортираните украински деца“.

Публикуваната в профила на Мелания версия на писмото обаче не споменава конкретно украинските деца, отведени в Русия.

Киев многократно е твърдял, че Москва е отвлякла хиляди деца по време на нахлуването си и ги е прехвърлила в Русия или в контролирани от нея територии. Украйна определя това като военно престъпление.

През март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Владимир Путин и Мария Львова-Белова, комисар по правата на детето в Русия, за „отговорност за незаконното депортиране и преместване на украински деца“.

Москва отговаря, че децата са били евакуирани от военните зони, за да бъдат защитени.

Върховният комисар на ООН по правата на човека Фолкер Тюрк заяви по-рано тази година, че в четирите анексирани региона на Украйна са регистрирани случаи на „екзекуции без съд, произволни арести, сексуално насилие, мъчения и малтретиране на деца“.

Кремъл обяви Донецк, Луганск, Херсон и Запорожие за част от Русия след референдуми, широко определени като фалшифицирани. Русия вече анексира Крим през 2014 г.

  • Контекст

Мелания Тръмп наскоро издаде аудиокнига, рекламирана като „създадена изцяло с аудио технология с изкуствен интелект“. Седемчасовият запис е озвучен от „официалния AI глас“ на първата дама.

През 2016 г. тя беше обвинена, че е плагиатствала откъси от реч на Мишел Обама, изнесена по време на Националния конгрес на демократите. Тогава екипът на Тръмп заяви, че става дума за „често използвани изрази“, а не за копиране.

  • Пълното писмо на първата дама

„Уважаеми президент Путин,

Всяко дете носи в сърцето си едни и същи тихи мечти – независимо дали е родено в скромна селска провинция или в блестящия център на някой голям град. Всички те мечтаят за любов, за възможности и за сигурност далеч от опасностите.

Като родители, наш дълг е да съхраняваме надеждата на следващото поколение. Като лидери, нашата отговорност да се грижим за децата надхвърля комфорта на шепа избрани. Несъмнено трябва да се стремим да изградим свят, изпълнен с достойнство за всички – така че всяка душа да се събужда в мир, а бъдещето да бъде напълно защитено.

Една проста, но дълбока истина, г-н Путин, в която съм убедена, че ще се съгласите, е, че всяко ново поколение започва живота си с чистота – невинност, която стои над географията, властта и идеологията.

И все пак, в днешния свят, някои деца са принудени да се смеят тихо – смях, който остава незасегнат от тъмнината около тях. Това е мълчалив бунт срещу силите, които могат да им отнемат бъдещето. Г-н Путин, само Вие можете да върнете техния мелодичен смях.

Като защитите невинността на тези деца, Вие ще направите много повече от това да служите единствено на Русия – ще служите на самото човечество. Такава смела идея надхвърля всяко разделение между хората. А Вие, г-н Путин, имате силата да превърнете тази визия в реалност с един-единствен щрих на перото.

Времето е настъпило."

Мелания Тръмп Владимир Путин Изкуствен интелект Писмо Война в Украйна Деца Доналд Тръмп
Четири самолета излетяха от Москва за Аляска
