Пожарникари загинаха в огнения ад в Испания и Португалия

Това е станало докато са изпълнявали служебните си задължения

18 август 2025, 11:08
Пожарникари загинаха в огнения ад в Испания и Португалия
Източник: AP/БТА

П ожарникар загина в Северозападна Испания, с което броят на жертвите на пожарите, които бушуват в страната вече повече от седмица, достигна четирима, предаде "Франс прес", като се позова на властите в автономна област Кастилия и Леон.

Местните власти уточниха в публикация в социалната мрежа X, че смъртта на огнебореца е настъпила след преобръщане на превозно средство, транспортиращо вода за гасене на пожарите.

Испания гори: ЕС изпраща помощ за горските пожари

Инцидентът е станал, когато конвой от превозни средства се е придвижвал по стръмен горски път.

"По неустановени причини превозното средство се е приближило до насипа, преобърнало се е и е паднало по стръмния склон", добавиха местните власти.  

Над 7000 хектара площ изгоряха в Испания през последните дни, а територията, засегната от пожари в страната от началото на годината е 157 000 хектара, става ясно от Европейската информационна система за горски пожари.

На фона на опустошенията, в неделя испанският премиер Педро Санчес обяви "национален пакт в лицето на извънредната ситуация с климата", припомня АФП.

Франция праща самолети за потушаване на пожарите в Испания

Междувременно Португалия също съобщи за загинал в борбата с пламъците пожарникар. С това жертвите на пожарите в страната станаха две.

Той също е загинал при "пътен инцидент", докато е изпълнявал служебните си задължения", съобщи португалският президент Марсело Ребело де Соуза и уточни, че още двама огнеборци са били тежко ранени.

Източник: Валерия Динкова, БТА    
Испания Португалия пожари пожарникари загинали
