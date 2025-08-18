Свят

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област

18 август 2025, 12:30
Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия
Източник: Getty Images

М одел и бивша кралица на красотата почина седмици след като лос разби предното стъкло на автомобила ѝ при шокиращ инцидент. Тя беше едва на 30 години.

Ксения Александрова е получила тежка черепно-мозъчна травма при катастрофата, станала през юли в Тверска област, Русия. На 12 август тя е издъхнала в болница вследствие на усложненията от нараняванията, съобщава руският вестник „Российская газета“.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

На 5 юли Александрова и съпругът ѝ се прибирали от Ржев, когато автомобилът им се сблъскал с внезапно изскочил на пътя лос.

По това време тя била на пътническата седалка, докато съпругът ѝ шофирал. „От момента, в който животното излезе на пътя, до удара измина само частица от секундата. Нямах време да реагирам“, разказал той пред „Российская газета“.

Мъжът си спомня още, че Александрова е била в безсъзнание веднага след удара. „Всичко беше покрито с кръв“, споделя той.

По думите му други шофьори спрели, за да окажат помощ, а линейка пристигнала на мястото за около 15 минути. Александрова била транспортирана в болница в Москва, но въпреки усилията на лекарите нараняванията ѝ се оказали фатални.

От публикации в Instagram става ясно, че красавицата се е омъжила само четири месеца преди трагедията. Освен като модел, Александрова се изявяваше и като психолог – тя е завършила Московския педагогически държавен университет.

През 2017 г. тя представяше Русия на конкурса „Мис Вселена“, а същата година стана първа подгласничка на „Мис Русия“, припомня Us Weekly.

Моделната агенция на Александрова – Modus Vivendis – потвърди тъжната новина в изявление, публикувано в Instagram на 13 август.

„С голяма тъга ви съобщаваме, че нашата колежка и приятелка, моделът Ксения Александрова, почина вчера вечерта“, започва съобщението, преведено от руски. „Ксения беше умна и талантлива. Тя умееше да вдъхновява, да подкрепя и да дарява топлина на всички около себе си. За нас тя завинаги ще остане символ на красота, доброта и вътрешна сила“, добавят от агенцията.

„Искрено скърбим и изразяваме най-дълбоките си съболезнования на семейството, приятелите и всички, които имаха щастието да познават Ксения“, завършва изявлението.

Източник: people.com    
Ксения Александрова Модел Кралица на красотата Автомобилна катастрофа Инцидент с лос Смърт Русия Мис Вселена
Последвайте ни
Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Жестоко убийство в Първомай: Съпругата на полицай е била наръгана с нож

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Ейса Гонсалес сподели снимки с Григор Димитров на корта

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Бивша „Мис Вселена“ загина след инцидент с лос в Русия

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

Имате спестени над 10 000 лв.? Ето какво да направите преди еврото

pariteni.bg
Напук на САЩ, продажбите на EV отчитат голям ръст в целия свят

Напук на САЩ, продажбите на EV отчитат голям ръст в целия свят

carmarket.bg
Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва
Ексклузивно

Русия поставя ултиматум: Мир с Украйна само срещу гаранции за сигурността на Москва

Преди 3 часа
<p>18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан</p>
Ексклузивно

18 август: Мистериозната смърт на Всемирния владетел Чингис хан

Преди 7 часа
<p>Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом</p>
Ексклузивно

Тръмп посреща Зеленски в 20:15 ч. българско време в Белия дом

Преди 6 часа
Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи
Ексклузивно

Внимание! Нов вид хакерска атака застрашава потребителите в социалните мрежи

Преди 3 часа

Виц на деня

Мъж се прибира вкъщи с букет. Жена му: – Какво си направил този път?
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Big Brother идва още по-цветен на 21 септември по NOVA

Любопитно Преди 15 минути

Водещите Башар Рахал и Александра Богданска ще посрещнат 15 нови съквартиранти

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Зомби катерици с ужасяващи израстаци нахлуват в САЩ: Има ли опасност за хората?

Свят Преди 18 минути

„Не бих препоръчала на никого да се опитва да хване катерица с вируса“

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

Калин Стоянов: Радев превърна НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания

България Преди 1 час

„ДПС – Ново начало” внася проект за изменение на Закона за Националната служба за охрана

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

Задържаха двама за пожара в "Седми километър" край Стара Загора

България Преди 1 час

Огънят пламна около 15:00 ч. в неделя

<p>СО&nbsp;се събира на извънредно заседание, за да избере обслужваща банка</p>

Столичният общински съвет се събира на извънредно заседание, за да избере обслужваща банка

България Преди 1 час

След прекратяването на договорите от Общинска банка, беше създадена работна група, която изготви критерии за подбор

Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

Скандал завърши със смъртен случай в Кърджалийско

България Преди 1 час

51-годишен мъж почина, полицията разследва случая като убийство

Трима пострадаха при катастрофа в Разградско

Трима пострадаха при катастрофа в Разградско

България Преди 1 час

Инцидентът е станал на разклона за селата Прелез и Веселец край Завет

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Писмото на Мелания Тръмп до Путин предизвика съмнения за изкуствен интелект

Свят Преди 2 часа

Демократичният стратег Кийт Едуардс написа, че писмото „не казва почти нищо“ и „вероятно е написано от AI“

Снимката е илюстративна

Зодиите, които стават по-красиви с възрастта - сред тях ли сте

Любопитно Преди 2 часа

Някои зодиакални знаци стават по-привлекателни и харизматични с възрастта

Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени

Какво става в руската Рязанска област, най-малко 20 загинали и 134 ранени

Свят Преди 2 часа

Пожар е избухнал в предприятие, причините засега не са известни

Пожарникари загинаха в огнения ад в Испания и Португалия

Пожарникари загинаха в огнения ад в Испания и Португалия

Свят Преди 2 часа

Това е станало докато са изпълнявали служебните си задължения

Снимката е илюстративна

Ужас след излитане от Корфу: Двигател на самолет с 250 души на борда се запали

Свят Преди 2 часа

Видеото, качено в TikTok, показва как самолетът набира височина малко след излитането

.

Отменят концерти на „сръбската Лейди Гага“ заради подкрепата ѝ за Вучич

Свят Преди 2 часа

Йелена Карлеуша е една от най-известните поп-фолк звезди в Сърбия

Първа целувка, горчиви сълзи и нови играчи в „Диви и красиви“

Първа целувка, горчиви сълзи и нови играчи в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 2 часа

Гледайте новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч. по NOVA

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Индонезия отпразнува Деня на независимостта в София

Свят Преди 3 часа

Гостите се насладиха на групови снимки, игри и традиционни забавления

<p>Истинските причини, поради които &bdquo;И просто ей така&ldquo; се провали</p>

Истинските причини, поради които „И просто ей така“ не успя да повтори магията на „Сексът и градът“

Любопитно Преди 3 часа

Мнозина сметнаха, че сценаристите са извършили голяма несправедливост към любимите героини

Всичко от днес

От мрежата

Как да се грижим за женското куче след раждането

dogsandcats.bg

Помага ли прясното мляко, ако котката е натровена?

dogsandcats.bg
1

Старият Троян оживява с VR очила

sinoptik.bg
1

Студен фронт преминава със серия летни бури

sinoptik.bg

Финалист от "Игри на волята 6" се ожени (СНИМКИ)

Edna.bg

За тези 3 зодии есента ще донесе нова любов

Edna.bg

Оливер Гласнер: Езе е 100% отдаден на Кристъл Палас

Gong.bg

Илиев обяви "чужденците" за Испания и Грузия

Gong.bg

Жена на полицай е убита в Първомай, докато той бил на работа

Nova.bg

Катастрофа с четири камиона и кола затрудни движението по АМ „Тракия”

Nova.bg