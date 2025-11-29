България

СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция

Стоката е била предназначена основно за увеселителни заведения, задържан е един мъж с криминално минало

29 ноември 2025, 19:51
Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство
Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник
Жители на

Жители на "Подуяне" блокираха булевард запромените в паркирането
Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа
Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната
Никулден без българска риба? Рибари алармират, че

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

"Райнметал": Строителството на новия завод за боеприпаси ще започне по план
Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Остър словесен сблъсък между Борисов, Асен Василев и Ивайло Мирчев в кулоарите на НС

Н ад 12 000 флакона и капсули с райски газ бяха открити в склад в София при съвместна специализирана полицейска операция на „Икономическа полиция“ и Първо районно управление. Това съобщи зам.-директорът на „Икономическа полиция“ към СДВР Кристиян Костов. Акцията е реализирана след продължили около месец оперативно-издирвателни мероприятия, съобщи NOVA.

По думите му стоката е била предназначена както за вътрешния пазар, така и за международен трафик, но се разпространява предимно в питейни и увеселителни заведения. Това е едно от най-големите количества, заловени от началото на годината, като според Костов реализацията влиза в „топ 5“ на успешните акции за 2025 г.

Кристиян Костов подчерта, че полицията извършва ежедневен мониторинг на веригите за доставки към заведенията.

В рамките на операцията е задържано едно лице. По първоначална информация мъжът има предходни криминални прояви.

Веществата са иззети, като предстои назначаването на съответните експертизи за изследване на съдържанието на флаконите. Процесът изисква време, след което в координация с други контролни органи ще се прецени как да се процедира с конфискуваната стока. Изяснява се и собствеността на наетия склад.

Източник: NOVA    
райски газ полицейска операция София склад Икономическа полиция задържане незаконен трафик питейни заведения изземване криминални прояви
Последвайте ни

По темата

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

Често срещани причини, поради които котките мяукат прекалено много

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 23 часа
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 22 часа
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

Питат мъж: – Как преживяваш буриите в брака? – Научих се да казвам: „Да, скъпа.“
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Броят на жертвите от войната в Газа надхвърля 70 000

Броят на жертвите от войната в Газа надхвърля 70 000

Свят Преди 1 час

От влизането в сила на прекратяването на огъня на 10 октомври 354 палестинци са били убити от израелски огън

10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници

10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници

Свят Преди 2 часа

Сблъсъците са включвали „хвърляне на камъни между палестинци и израелци на мястото на инцидента, както и стрелба в района към палестинците“

,

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" създаде нова младежка организация

Свят Преди 3 часа

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести

4 необичайни причини да ядете конфитюр всеки ден

4 необичайни причини да ядете конфитюр всеки ден

Любопитно Преди 4 часа

Конфитюрът е сладко лакомство, което е популярно от векове

,

Тръмп: Въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено

Свят Преди 4 часа

Миналата седмица регулаторът на САЩ за гражданско въздухоплаване предупреди големите авиокомпании за "потенциално опасна ситуация" при прелитане над Венецуела

,

Шри Ланка обяви извънредно положение: 132 загинали и стотици изчезнали след циклона Дитуа

Свят Преди 4 часа

Бедствието е разрушила над 15 000 домове, изпращайки 78 000 души във временни държавни убежища

,

Русия е нанесла масиран удар по украински военни и енергийни съоръжения

Свят Преди 5 часа

По предварителна информация също така няма разлив на петрол в Черно море

,

Украйна порази с дронове два танкера от руския сенчест флот

Свят Преди 5 часа

Става дума за съвместна операция на ССУ и украинските военноморски сили

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Финалите в “Игри на волята” започват с оспорвана битка на търпението

Свят Преди 5 часа

Кои ще са първите номинирани сред финалистите?

Китай прави мащабна инспекция на високи сгради след пожара в Хонконг

Китай прави мащабна инспекция на високи сгради след пожара в Хонконг

Свят Преди 6 часа

Местните власти трябва да извършат щателни проверки и да предприемат незабавни коригиращи действия

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Морски дрон е атакувал танкер на руския "сенчест флот"

Свят Преди 6 часа

Все още не е известно кой стои зад нападението

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Арестуваха опозиционен лидер в Грузия за опит да подпали правителствена сграда

Свят Преди 6 часа

Някога сред най-демократичните държави, появили се след разпадането на Съветския съюз, Грузия става все по-авторитарна от началото на войната в Украйна

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Зеленски: Украинска делегация пътува към САЩ, за да продължи мирните преговори

Свят Преди 6 часа

Той добави, че очаква резултатите от предишните срещи със САЩ в Женева да бъдат финализирани утре

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свещеник, отвлечен преди месец, е убит от похитителите си

Свят Преди 6 часа

Президентът Бола Тинубу нареди да бъдат наети 50 000 полицаи и отмени пътувания в чужбина заради извънредната ситуация

Трима убити и десетки ранени при мащабна руска атака

Трима убити и десетки ранени при мащабна руска атака

Свят Преди 6 часа

Президентът Володимир Зеленски заяви, че Русия е изстреляла около 36 ракети и близо 600 дрона по време на атаката

Сняг заваля в района на Пампорово

Сняг заваля в района на Пампорово

България Преди 7 часа

На места има заснежени участъци по пътните платна, като те се почистват от пътноподдържащата фирма

Всичко от днес

От мрежата

И кучетата могат да имат акне

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg
1

Рядка орхидея цъфна в Ботаническата градина на БАН

sinoptik.bg

Бен Афлек и Дженифър Гарнър отново заедно за Деня на благодарността

Edna.bg

“Разговорът с мама ме пречупи!” - какво каза Сапунджиева от “Игри на волята” на родителите си секунди след отпадането ѝ? (ВИДЕО)

Edna.bg

ЦСКА се позабавлява и разби Спартак Варна в "червена" голова фиеста

Gong.bg

Късна драма оформи равенството между Вердер и Кьолн

Gong.bg

СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция

Nova.bg

След пороите в Югозапада: Започна контролирано изпускане на язовир „Студена“

Nova.bg