СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Н ад 12 000 флакона и капсули с райски газ бяха открити в склад в София при съвместна специализирана полицейска операция на „Икономическа полиция“ и Първо районно управление. Това съобщи зам.-директорът на „Икономическа полиция“ към СДВР Кристиян Костов. Акцията е реализирана след продължили около месец оперативно-издирвателни мероприятия, съобщи NOVA.

По думите му стоката е била предназначена както за вътрешния пазар, така и за международен трафик, но се разпространява предимно в питейни и увеселителни заведения. Това е едно от най-големите количества, заловени от началото на годината, като според Костов реализацията влиза в „топ 5“ на успешните акции за 2025 г.

Кристиян Костов подчерта, че полицията извършва ежедневен мониторинг на веригите за доставки към заведенията.

В рамките на операцията е задържано едно лице. По първоначална информация мъжът има предходни криминални прояви.

Веществата са иззети, като предстои назначаването на съответните експертизи за изследване на съдържанието на флаконите. Процесът изисква време, след което в координация с други контролни органи ще се прецени как да се процедира с конфискуваната стока. Изяснява се и собствеността на наетия склад.