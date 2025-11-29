Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

К ремъл предложи на Белия дом мир чрез бизнес. За разочарование на Европа, президентът и неговият пратеник са съгласни, се казва в анализ на „Уолстрийт джърнъл“.

Трима влиятелни бизнесмени – двама американци и един руснак – се събраха около лаптоп в Маями Бийч миналия месец, уж за да изготвят план за прекратяване на дългата и смъртоносна война на Русия с Украйна.

Но според хора, запознати с преговорите, пълният обхват на проекта им беше много по-широк. Те тайно изготвяха план за изваждане на руската икономика от кризата, като американските компании щяха да бъдат първите, които ще се възползват от дивидентите, изпреварвайки европейските си конкуренти.

В своето имение на брега на морето милиардерът, превърнал се в специален пратеник, Стив Уиткоф беше домакин на Кирил Дмитриев, директор на руския суверенен фонд и избран от Владимир Путин преговарящ, който до голяма степен беше оформил документа, който те ревизираха на екрана. Джаред Къшнър, зетят на президента, беше пристигнал от близкия си дом на остров, известен като „Бункерът на милиардерите“.

Дмитриев настояваше за план, според който американските компании да използват около 300 милиарда долара от активите на руската централна банка, замразени в Европа, за американско-руски инвестиционни проекти и за възстановяването на Украйна под ръководството на САЩ. Американски и руски компании биха могли да се обединят, за да експлоатират огромното минерално богатство в Арктика. Нямаше ограничения за това, което двама дългогодишни противници можеха да постигнат, твърдеше Дмитриев от месеци: техните съперничещи космически индустрии, които се състезаваха помежду си по време на Студената война, можеха дори да осъществят съвместна мисия до Марс със SpaceX на Илон Мъск.

За Кремъл преговорите в Маями бяха кулминацията на стратегия, замислена още преди встъпването в длъжност на Тръмп, за да се заобиколи традиционния апарат за национална сигурност на САЩ и да се убеди администрацията да разглежда Русия не като военна заплаха, а като земя на богати възможности, според западни служители по сигурността. С обещания за многомилиардни сделки за редки земни елементи и енергия Москва можеше да прекрои икономическата карта на Европа, като същевременно вкара клин между Америка и традиционните й съюзници.

Дмитриев, бивш служител на „Голдман Сакс“, намери отзивчиви партньори в лицето на Уиткоф – дългогодишен партньор на Тръмп в голфа – и Къшнър, чийто инвестиционен фонд Affinity Partners привлече милиардни инвестиции от арабските монархии, в чийто конфликт с Израел той помогна да се посредничи.

Двамата бизнесмени споделяха отдавнашния подход на президента Тръмп към геополитиката. Докато поколения дипломати разглеждаха постсъветските предизвикателства в Източна Европа като Гордиев възел, който трябва да бъде разплетен с много усилия, президентът предвиждаше лесно решение: границите са по-малко важни от бизнеса. През 80-те години той предложи да преговаря лично за бързото приключване на Студената война, като същевременно построи това, което според неговите думи пред съветските дипломати щеше да бъде Тръмп Тауър срещу Кремъл, с техния комунистически режим като бизнес партньор.

„Русия разполага с толкова много огромни ресурси, огромни територии“, каза Уиткоф пред „Уолстрийт джърнъл“, описвайки подробно надеждите си, че Русия, Украйна и Америка ще станат бизнес партньори. „Ако направим всичко това и всички просперират и са част от него, и има ползи за всички, това естествено ще бъде преграда срещу бъдещи конфликти там. Защото всички просперират.“

Когато по-рано този месец изтече информация за 28-точковия план, това предизвика незабавни протести. Лидерите в Европа и Украйна се оплакаха, че той отразява предимно руските аргументи и пренебрегва почти всички червени линии на Киев. Те не се успокоиха дори след като представители на администрацията ги увериха, че планът не е окончателен, и се притесняваха, че Русия – след като насилствено прекрои европейските граници – ще бъде възнаградена с търговски възможности.

Докато западните лидери се събраха тази седмица, за да обсъдят плана, полският министър-председател Доналд Туск го обобщи кратко и ясно: „Знаем, че тук не става въпрос за мир. Става въпрос за бизнес.“

За мнозина в администрацията на Тръмп това смесване на бизнес и геополитика е предимство, а не недостатък. Ключови президентски съветници виждат възможност за американските инвеститори да сключат изгодни сделки в новата следвоенна Русия и да станат търговски гаранти на мира. В разговори с Уиткоф и Къшнър Русия е дала ясно да се разбере, че би предпочела да се включат американски компании, а не конкуренти от европейски държави, чиито лидери са „говорили много глупости“ за усилията за мир, каза един от тези хора: „Това е „Изкуството на сделката“ на Тръмп да каже: „Вижте, аз разрешавам този проблем и това носи огромни икономически ползи за Америка, нали?“

Въпросът за историята ще бъде дали Путин е подкрепил този подход с цел да сложи край на войната или като тактика да умиротвори САЩ, докато удължава конфликта, за който вярва, че е неговото място в историята, за да спечели бавно, но неизбежно.

Един от признаците, че той може да е сериозен, е, че някои от най-доверените му приятели, санкционирани милиардери от родния му град Санкт Петербург – Генадий Тимченко, Юри Ковалчук и братята Борис и Аркадий Ротенберг – са изпратили представители да се срещнат тайно с американски компании, за да проучат възможности за сделки в областта на добив на редки земни елементи и енергетика, според хора, запознати с тези срещи, и европейски служители по сигурността. Това включва възстановяването на гигантския газопровод „Северен поток“, саботиран от украински тактически водолази и подложен на санкции от Европейския съюз.

По-рано тази година „ЕксонМобил“ се срещна с най-голямата държавна енергийна компания в Русия, „Роснефт“, за да обсъди връщането към мащабния газови проект „Сахалин“, ако Москва и Вашингтон дадат зелена светлина.

На други места група бизнесмени, близки до администрацията на Тръмп, се опитват да се позиционират като нови икономически връзки между САЩ и Русия.

Джентри Бийч, колега на Доналд Тръмп-младши от колежа и дарител на кампанията на баща му, води преговори за придобиване на дял в руски арктически газов проект, ако той бъде освободен от санкции. Друг дарител на Тръмп, Стивън П. Линч, плати 600 000 долара тази година на лобист, близък до Тръмп-младши, който му помага да получи лиценз от Министерството на финансите за закупуване на газопровода „Северен поток 2“ от руска държавна компания.

Няма доказателства, че Уиткоф, Белият дом или Къшнър са информирани за тези усилия или ги координират. Лице, запознато с мисленето на Уиткоф, заяви, че пратеникът е уверен, че всяко споразумение с Русия ще бъде от полза за Америка като цяло, а не само за шепа инвеститори.

Уиткоф, който не е пътувал до Украйна тази година, ще посети Русия за шести път следващата седмица и отново ще се срещне с Путин. Той настоя, че не прави разлика между страните. „Украинците се бориха героично за своята независимост“, каза Уиткоф, който се опита да вдъхнови украинските власти с идеята войниците да се разоръжат, за да печелят заплати от мащаба на Силициевата долина, като работят в американски центрове за изкуствен интелект. „Сега е време да консолидираме постигнатото чрез дипломация“, каза той.

„Администрацията на Тръмп събра мненията както на украинците, така и на руснаците, за да формулира мирно споразумение, което да спре убийствата и да сложи край на тази война“, заяви говорителката на Белия дом Анна Кели. „Както каза президентът, неговият екип по национална сигурност постигна голям напредък през изминалата седмица, а споразумението ще продължи да се доуточнява след разговори с представители и от двете страни.“

Служител на администрацията заяви, че Къшнър и Уиткоф са се срещнали и с украинския съветник по националната сигурност Рустем Умеров в Маями и са разговаряли с украинския президент Володимир Зеленски. Служителят заяви, че макар Тръмп да е „направил много нови и важни неща по отношение на икономическите стимули“, той и неговият екип са се фокусирали и върху „геополитическите и военните реалности“.

Докато Уиткоф провеждаше преговори с Дмитриев в продължение на девет месеца, някои агенции в администрацията на Тръмп имаха ограничена представа за неговите отношения с Москва.

В навечерието на срещата на върха между Тръмп и Путин през август в Аляска, Уиткоф и Дмитриев обсъдиха размяна на затворници, която би била най-голямата двустранна размяна в историята на двете страни. Централното разузнавателно управление, което традиционно управлява размяната на затворници с Русия, не беше напълно информирано за предложената размяна. Нито пък офисът на Държавния департамент за несправедливо осъдени американци. ЦРУ не отговори на исканията за коментар. Държавният департамент препрати въпросите към Белия дом.

Длъжностните лица в офиса, отговарящ за санкциите в Министерството на финансите, понякога са научавали подробности за срещите на Уиткоф с Москва от своите британски колеги.

В дните след Аляска европейска разузнавателна агенция разпространи доклад на хартия в манила плик до някои от най-висшите служители по националната сигурност на континента, които бяха шокирани от съдържанието му: вътре имаше подробности за търговските и икономическите планове, които администрацията на Тръмп преследваше с Русия, включително съвместна добив на редки земни елементи в Арктика.

Уиткоф е работил в тясно сътрудничество с вицепрезидента Дж. Д. Ванс и държавния секретар Марко Рубио. Но специалният пратеник на Тръмп за Украйна, бившият генерал-лейтенант Кийт Келлог, е бил напълно изключен от сериозните преговори и миналата седмица заяви, че напуска администрацията.

За да разбере историята зад преговорите на администрацията с Русия, „Уолстрийт джърнъл“ разговаря с десетки служители, дипломати, бивши и настоящи разузнавачи от САЩ, Русия и Европа, както и с американски лобисти и инвеститори, близки до администрацията.

Картината, която се очертава, е забележителна история за бизнес лидери, които работят извън традиционните рамки на дипломацията, за да укрепят мирно споразумение с бизнес сделки.

Посетител от Москва

Уиткоф беше на новата си длъжност като преговарящ за Русия и Украйна на президента Тръмп от само няколко седмици, когато офисът му поиска помощ от Министерството на финансите, за да позволи на санкциониран руски бизнесмен да посети Вашингтон.

Кирил Дмитриев, инвестиционен банкер с дипломи от Харвард и Станфорд, говореше на предпочитания от Уиткоф език: бизнес. През февруари той покани Уиткоф в Москва и го придружи на тричасово среща с Путин, за да обсъдят войната в Украйна. Но Дмитриев беше „персона нон грата“ в САЩ, блокиран от Министерството на финансите през 2022 г. заради ролята си на ръководител на суверенния фонд на страната си, който министерството нарече „фонд за подкупи за Владимир Путин“.

Тръмп беше казал на Уиткоф, че иска войната да приключи и че администрацията е готова да поеме риска да посрещне пратеника на Путин във Вашингтон. Министърът на финансите Скот Бесент имаше въпроси относно тази уникална молба, но в крайна сметка я одобри.

Дмитриев пристигна в Белия дом на 2 април и представи списък с бизнес проекти за милиарди долари, които двете правителства биха могли да реализират заедно. В един момент държавният секретар Марко Рубио каза на Дмитриев, че Путин трябва да покаже, че е сериозен по отношение на мира.

Но Дмитриев усети, че неговото делово отношение дава резултат. „Можем да превърнем инвестиционния тръст в политическа роля“, каза той в непубликувано интервю през същия месец.

През април Дмитриев посрещна Уиткоф в президентската библиотека в Санкт Петербург за поредната тричасова среща с Путин. Уиткоф си водеше бележки, разчитайки на преводач от Кремъл, а след това информира Белия дом от американското посолство. Същия месец европейските съветници по националната сигурност планираха да се срещнат с Уиткоф в Лондон, за да го включат в мирния процес. Но той беше зает с другата си задача – преговорите за прекратяване на огъня в Газа – и не можа да присъства. След това един европейски служител помоли Уиткоф да започне да разговаря със съюзниците по защитената фиксирана линия, която европейските държавни глави използват за провеждане на чувствителни дипломатически разговори. Уиткоф се възпротиви, тъй като пътуваше прекалено много, за да използва тромавата система.

Междувременно Дмитриев и Уиткоф редовно разговаряха по телефона за все по-амбициозни предложения. САЩ и Русия обсъждаха важни споразумения за проучване на нефт и газ и транспорт в Арктика, каза Дмитриев пред вестника. „Вярваме, че САЩ и Русия могат да си сътрудничат по принцип по всички въпроси в Арктика“, каза той. „Ако се намери решение в Украйна, икономическото сътрудничество със САЩ може да бъде основа за бъдещите ни отношения.“

На място

Американски и руски бизнес лидери тихо очакваха, че Уиткоф и Дмитриев ще изпълнят обещанията си, позиционирайки компаниите си така, че да спечелят от мира.

В тайни преговори старши вицепрезидентът на „ЕксонМобил“ Нийл Чапман се срещна с ръководителя на „Роснефт“ Игор Сечин, бивш личен секретар на Путин, в столицата на Катар Доха, за да обсъдят завръщането на „Ексон“ в мащабния проект Сахалин, инвестиция, която бе блокирана след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

„Ексон“, милиардерът инвеститор Тод Бойли и други проучиха възможността за закупуване на активи, собственост на „Лукойл“, втория по големина производител на петрол в Русия. САЩ наложиха санкции на „Лукойл“ през октомври, за да увеличат натиска върху Москва, което накара компанията да обяви за продажба своите активи в чужбина. Elliott Investment Management проучи възможността за закупуване на дял в тръбопровод /става дума за „Турски поток“ в България – бел.ред./, който пренася руски природен газ в Европа.

По-скоро, свързаните с Кремъл бизнесмени Тимченко, Ковалчук и Ротенберг са предлагали на американските си колеги концесии за добив на газ в Охотско море, както и потенциално в четири други места, според европейски служител по сигурността и лице, запознато с преговорите. Русия също е споменала възможности за добив на редки земни елементи в близост до огромните никелови мини в Норилск и в още шест други сибирски локации, които все още не са експлоатирани, казаха тези хора.

Бийч, колега на Тръмп-младши от колежа, е водил преговори за придобиване на 9,9% от арктически проект за втечнен природен газ с „Новатек“, вторият по големина производител на природен газ в Русия, който частично е собственост на Тимченко, ако САЩ и Великобритания отменят санкциите срещу него, според проекти на договори, прегледани от вестник „Уолстрийт джърнъл“.

В изявление Бийч заяви, че партньорството с „Новатек“ „ще бъде от голяма полза за всяка компания, ангажирана с насърчаването на американското лидерство в енергетиката“, и че неговата компания, America First Global, „активно търси инвестиционни възможности, които укрепват американските интереси по целия свят“. Той заяви, че „никога не е работил със Стив Уиткоф“, но е „изключително благодарен“ за усилията, които Уиткоф и други полагат, за да се сложи край на войната в Украйна. Тръмп-младши е казал на хората, че не прави бизнес с Бийч.

Междувременно Линч, инвеститорът от Маями, беше поискал от американското правителство да му позволи да участва в търга за саботирания газопровод „Северен поток 2“, ако той бъде обявен за продажба в рамките на швейцарска процедура по несъстоятелност. Линч, който през 2022 г. получи лиценз от Министерството на финансите да приключи придобиването на швейцарското дъщерно дружество на руската „Сбербанк“, търсеше лиценз за газопровода откакто дойде на власт администрацията на Байдън, но през април засили лобистките си усилия, наемайки Чес Макдауъл, приятел на Тръмп-младши. Той щеше да плати на фирмата на Макдауъл 600 000 долара през следващите шест месеца. Представителите на Линч се свързаха с Уиткоф за среща.

В края на юли Дмитрий Баканов, шефът на руската космическа агенция „Роскосмос“, посети космическия център „Линдън Б. Джонсън“ на НАСА в Хюстън – първото подобно посещение от 2018 г. насам – както и производствените съоръжения за космически кораби на Boeing и SpaceX.

Пътят към Маями

Шахматните фигури заемаха местата си. Но всичко до известна степен зависеше от това дали Уиткоф ще успее да разреши конфликта, който шефът му беше обещал да разреши за един ден по време на предизборната си кампания.

На 6 август Уиткоф отлетя за Москва по покана на Путин за среща, подготвена само няколко дни по-рано. Дмитриев го разведе из парка „Зарядье“ с изглед към река Москва, а след това го придружи до Кремъл за още една тричасова среща с руския лидер. Путин спомена, че иска да се срещне лично с Тръмп. Той даде на Уиткоф медал, Орденът на Ленин, за да го предаде на заместник-директора на ЦРУ, чийто психически болен син беше убит, докато се сражаваше за Русия в Украйна.

На следващия ден Уиткоф се включи във видеоконференция с официални лица и държавни глави от водещите европейски съюзници и обясни в общи линии какво според него е предложението на Путин. Ако Украйна се откаже от оставащите около 20% от Донецка област, които Русия не е успяла да завземе, Москва ще се откаже от претенциите си към Запорожска и Херсонска област. Европейските официални лица бяха объркани. Путин имаше ли предвид, че ще изтегли войските си от Запорожие и Херсон, както предполагаше Уиткоф? Или, по-вероятно, Путин просто обещаваше да не завладява хилядите квадратни километри от тези две области, които след години на кървави сражения оставаха в ръцете на Украйна? И в двата случая Украйна беше скептична относно стойността на обещанието на Путин.

На 9 август Уиткоф се оттегли на испанския остров Ибиса. Европейските лидери все още търсеха яснота от него, от Белия дом и от Държавния департамент за това какво точно е предложил Путин.

Уиткоф искаше да удари, докато желязото е горещо, и да проведе среща на върха без забавяне. Дмитриев беше оптимист, че Уиткоф е взел предвид чувствителността на Русия: „Вярваме, че Стив Уиткоф и екипът на Тръмп правят чудесна работа, за да разберат руската позиция за прекратяване на конфликта“, каза той пред вестник „Уолстрийт джърнъл“ няколко дни по-рано.

Срещата на върха на 15 август се провали почти веднага след началото си. Уиткоф, Рубио и Тръмп пристигнаха с Air Force One, където се срещнаха с Путин, неговия дългогодишен съветник Юри Ушаков и външния министър Сергей Лавров. Путин се впусна в лекция за 1000-годишната история на единството на руския и украинския народ. Двете страни отмениха обяда и следобедната сесия, на която трябваше да обсъдят други въпроси, като размяната на затворници. Уиткоф си тръгна, без да е сигурен как стоят нещата, но с надежда, че преговорите скоро ще се ускорят. „Всички работеха усилено, но атмосферата беше положителна“, каза той.

През октомври президентът Зеленски отлетя за Вашингтон с надеждата да си осигури американски крилати ракети „Томахоук“ с голям обсег. Военните му искаха да унищожат руските рафинерии, за да принудят Москва да преговаря при по-лоши условия.

Когато Зеленски пристигна, Тръмп вече беше разговарял с Путин ден по-рано и беше решил да не предлага „Томахоук“. Вместо това Уиткоф насърчи украинските власти да опитат друг подход: какво добро щеше да постигне една шепа ракети? Вместо това той насърчи Украйна да поиска от Тръмп 10-годишно освобождаване от мита. Това щеше да даде тласък на икономиката им, каза той.

„Аз се занимавам с договаряне на сделки. Затова съм тук“, каза той пред вестника. „Продължаваме да чукаме на вратата и да предлагаме идеи.“