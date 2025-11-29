Броят на жертвите от войната в Газа надхвърля 70 000

М инистерството на здравеопазването в управляваната от Хамас Газа заяви в събота, че над 70 000 души са били убити, откакто войната между Израел и Хамас избухна преди повече от две години.

Този важен момент идва в момент, когато крехкото прекратяване на огъня, постигнато с посредничеството на САЩ, до голяма степен се спазва, но двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на условията на споразумението.

В изявление здравното министерство на Газа заяви, че броят на жертвите от войната е нараснал до 70 100. Министерството заяви, че от влизането в сила на прекратяването на огъня на 10 октомври 354 палестинци са били убити от израелски огън. Две тела са пристигнали в болници в ивицата Газа през последните 48 часа, съобщи министерството, едното от които е било извадено изпод развалините. То отбеляза, че скокът от последния брой на жертвите се дължи на факта, че данните, отнасящи се до 299 тела, са били обработени и одобрени от властите. Въпреки прекратяването на огъня, палестинската територия остава в дълбока хуманитарна криза