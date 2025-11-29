България

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Те са обвинени като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари

29 ноември 2025, 21:38
С офийската градска прокуратура поиска постоянен арест на седемте задържани след акцията около „Исторически парк” преди дни. Те са обвинени като участници в престъпна група за длъжностни присвоявания, измами и пране на пари, съобщи NOVA.

Вече трети час продължава съдебното заседание по искане на прокуратурата. Според държавното обвинение, всеки един от обвиняемите е имал различна роля, свързана с „Историческия парк”. Сред тях има адвокат, счетоводител, строители, главният архитект на община Ветрино и още един мъж на по-ниско ниво от останалите. 

Защитата поиска делото да бъде прекратено в Софийския градски съд и да бъде изпратено по компетентност във Варненския окръжен съд. От прокуратурата възразиха и заявяват, че в групата има установено лице с имунитет. Името му не е съобщено в съдебната зала. 

Преди дни Ивелин Михайлов, свързан с „Исторически парк” и към настоящия момент депутат, заяви, че няма да се откаже от имунитета си, ако му бъде поискан. Тезата на държавното обвинение е, че по случая има десетки пострадали, които са инвестирали в историческия парк с обещанието да получат имоти, но в последствие не са получили нито тях, нито пък парите им били върнати обратно.

В съдебната зала присъстват и народни представители от партия „Величе”. Предстои да разберем какво ще бъде решението на съда.

Източник: NOVA    
