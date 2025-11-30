Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Н ай-малко един човек загина, а 11 души, в това число и дете, бяха ранени при нападение с дронове тази нощ близо до Киев, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Русия удари два жилищни блока в Киев, има жертви и ранени

Микола Калашник, ръководител на военната администрация в Киевска област, съобщи в Telegram, че "вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница".

Нощ на терор в Киев и Одеса: Десетки дронове, ранени и разрушения

Той добави, че това е нова офанзива на руски дронове след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица.

8 ранени, сред които и 3-годишно дете, при руска атака с дронове срещу Киев

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар. Гасенето на възникналия пожар продължава. Броят на жертвите може да се увеличи, предупреди Калашник, цитиран от Укринформ.

"На място работят медици и психолози. Предоставя се цялата необходима помощ", допълни той.