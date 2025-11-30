Свят

Един загинал и 11 ранени, сред които и дете, при нападение с дронове край Киев

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда

30 ноември 2025, 08:54
Източник: AP/БТА

Н ай-малко един човек загина, а 11 души, в това число и дете, бяха ранени при нападение с дронове тази нощ близо до Киев, съобщиха властите, цитирани от Франс прес.

Микола Калашник, ръководител на военната администрация в Киевска област, съобщи в Telegram, че "вражеска атака срещу Вишгород е убила един човек и е ранила 11 души, шестима от които са настанени в болница".

Той добави, че това е нова офанзива на руски дронове след атаките през цялата предишна нощ по няколко квартала на украинската столица. 

Спасители евакуират жителите на многоетажна сграда, поразена при вражески удар. Гасенето на възникналия пожар продължава. Броят на жертвите може да се увеличи, предупреди Калашник, цитиран от Укринформ.

"На място работят медици и психолози. Предоставя се цялата необходима помощ", допълни той.

Източник: Десислава Иванова, БТА    
