Носител на Оскар почина на 88 години

Б ританският драматург Том Стопард, носител на Оскар за сценария на филма от 1998 г. „Влюбеният Шекспир“, почина на 88 години, предаде АФП.

Стопард, който стана известен с „Розенкранц и Гилденстерн са мъртви“ — абсурдистка трагикомедия за двама второстепенни персонажи от „Хамлет“ на Шекспир, разви отличителен стил, комбиниращ сериозни идеи с комедия.

„С голяма тъга съобщаваме, че нашият обичан клиент и приятел Том Стопард почина мирно вкъщи в Дорсет, заобиколен от семейството си. Той ще бъде запомнен със своите произведения, със своят блясък и хуманизъм, както и със своята щедрост на духа и дълбока любов към английския език“, заявиха от агенцията за таланти „United Agents“.

Breaking news: Tom Stoppard, the Czech-born British playwright whose intellectually daring and verbally dazzling works became some of the most acclaimed and frequently staged of the past half-century, has died at 88. https://t.co/t1SCtQT2jF — The Washington Post (@washingtonpost) November 29, 2025

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии.

„Том Стопард беше моят любим драматург. Той ни оставя с величествено творчество, което съчетава интелект и забавление. Винаги ще ми липсва“, написа фронтменът на Rolling Stones в Х.

За тези, които не са театрални почитатели, Стопард остава известен най-вече с филмовата си работа, включително участие в поредиците „Индиана Джоунс“ и „Междузвездни войни“, както и с Оскар за сценария на „Влюбеният Шекспир“ през 1999 г.

Роден в Чехословакия през 1937 г., Стопард избягал от родината си по време на нацистката окупация и намерил убежище във Великобритания. След като завършил училище, започнал работа като журналист, а по-късно — като драматург.

През шест десетилетия кариера, Стопард създаде произведения за театър, телевизия, радио и кино, печелейки множество награди.

През 1997 г. той беше удостоен с рицарско звание за заслуги в литературата.

Стопард беше женен три пъти и имаше четири сина, един от които — Ед Стопард, е актьор.