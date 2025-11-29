Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

П ланът, който правителството ще следва е нови преговори със синдикати и работодатели, след които мнозинството ще състави доклад за промяна на вече внесения и гласуван на първо четене проект за държавния бюджет. Според Росен Желязков това е реалистичният план, за да може бюджетът да е готов до седмици, съобщи NOVA.

Като задача за следващата година ще бъдат социално-икономически реформи и разговори за данъчно-осигурителния модел. Това стана ясно от срещата на младежи ГЕРБ в Разлог, където присъства и лидерът на партията Бойко Борисов, който отново коментира и отминалия протест и предстоящия в понеделник. Опозицията обаче иска не частични промени в разчетите, а цялостно изтегляне на бюджета.

Дни след предупреждението на вицепремиера Зафиров, че БСП може да преосмисли участието си в управлението, премиерът Росен Желязков вижда стабилност Министерския съвет.

"Кабинетът в момента функционира много добре като единен орган, независимо от сложната партийна конфигурация в него", заяви Желязков.

Лидерът на Герб Бойко Борисов прогнозира какво ще се случи, ако управленската формула се счупи. "Мигновен хаос, пълно компрометиране на еврозоната, изпуснати цени. Тогава излизат тези новия блок - ПП-ДБ, "Възраждане", "Величие", МЕЧ, черепи, кости, Илияна Йотова. Те показаха новата управленска коалиция", каза той.

Решението на управляващите е да внесат промени в настоящия бюджет след разговорите си със синдикати и работодатели, за да може през декември план-сметката да е готова.

"Трябва да проведем в момента този дебат, за който нямахме време преди. Това е още един парадокс. Ние наистина бяхме притиснати от времето за внасяне на проект за държавния бюджет. Целта е постигането на консенсус и доверие от социалните партньори. Иначе политическите атаки са ясни и те ще продължат", съобщи Росен Желязков.

