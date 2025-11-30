България

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Максималните температури ще са предимно между 5° и 10°

30 ноември 2025, 07:00
Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”

Прокуратурата поиска постоянен арест за седем от обвинените около „Исторически парк”
Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство
СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция

СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция
Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник
Жители на

Жители на "Подуяне" блокираха булевард запромените в паркирането
Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа

Първа прогноза за времето през декември - очаква ли ни снежна Коледа
Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната
Никулден без българска риба? Рибари алармират, че

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

В неделя облачността над западната половина от страната ще остане значителна с превалявания в планинските райони, като там над 1000 - 1300 метра надморска височина дъждът ще преминава в сняг. Това съобщиха от Националния институт по метеорологиа и хидрология (НИМХ)

Над останалите райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в Дунавската равнина – умерен вятър от запад-северозапад и с него ще прониква по-студен въздух.

Максималните температури ще са предимно между и 10°.

В София максималната температура ще бъде около .

Източник: НИМХ

Няма обявени предупредителни кодове за опасни явления. Картата на НИМХ е оцветена в зелено.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане е по-ниско от средното за месеца. 

По Черноморието ще е с променлива облачност. Ще духа слаб, по северното крайбрежие – умерен вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-13°. Температурата на морската вода е 13°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

В планините ще бъде предимно облачно, със слаби валежи от дъжд, в местата над 1100-1300 метра надморска височина – от сняг. Ще духа умерен, по високите върхове до силен вятър от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около , на 2000 метра – около минус .

Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а във вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност.

Източник: НИМХ

В понеделник вятърът ще е северозападен, сутринта все още до умерен, през деня постепенно ще отслабва, във вторник в много райони и ще стихне. Сутринта на места в низините и котловините ще има мъгла или ниска облачност. Минималните температури ще са предимно между и , а максималните - между и 13°.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИМХ    
Прогноза за времето НИМХ Температури Валежи Облачност Вятър Планини Черноморие Неделя Нова седмица
Последвайте ни
Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Снегът се завръща: Очаква ни студена неделя

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

Зеленски: Идните дни може да бъдат определени стъпките за край на войната

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

30 ноември: Роден е човекът, казал: „Трябва да спечелим България сега“

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

„Захранваме“ зимата! Традициите, които носят късмет на Андреевден

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

Предлагат край на десетте заплати при пенсиониране

pariteni.bg
Сексуално поведение при кучетата

Сексуално поведение при кучетата

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 1 ден
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 1 ден
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 1 ден
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 1 ден

Виц на деня

-Кой е най-използваният уред във фитнеса? -Огледалото.  
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 27 минути

Това е трети подобен случай за девет дни

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Старите кабели, които все още трябва да пазим

Технологии Преди 39 минути

Технологиите остаряват бързо, но си отиват бавно

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Свят Преди 9 часа

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт"

.

Франс прес: Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

Свят Преди 9 часа

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър

Носител на Оскар почина на 88 години

Носител на Оскар почина на 88 години

Свят Преди 10 часа

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Свят Преди 11 часа

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Печелете пари, а не воювайте: Истинският план на Тръмп за мир в Украйна

Свят Преди 11 часа

Кремъл предложи на Белия дом мир чрез бизнес

Броят на жертвите от войната в Газа надхвърля 70 000

Броят на жертвите от войната в Газа надхвърля 70 000

Свят Преди 12 часа

От влизането в сила на прекратяването на огъня на 10 октомври 354 палестинци са били убити от израелски огън

10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници

10 палестинци ранени при сблъсъци с израелски заселници

Свят Преди 13 часа

Сблъсъците са включвали „хвърляне на камъни между палестинци и израелци на мястото на инцидента, както и стрелба в района към палестинците“

Зеленски и Макрон ще се срещнат в понеделник

Зеленски и Макрон ще се срещнат в понеделник

Свят Преди 13 часа

Зеленски беше за последно в Париж на 17 ноември

,

Какви бяха първите думи на Сапнуджиева след отпадането ѝ от “Игри на волята”? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 14 часа

.

Покачило се е нивото на язовир "Студена", започва контролирано изпускане

България Преди 14 часа

Meteo Balkans съобщава, че последното денонощие донесе внушителен наплив на вода към язовира – над 400 000 кубични метра допълнителен обем

,

Германската крайнодясна партия "Алтернатива за Германия" създаде нова младежка организация

Свят Преди 14 часа

Учредителният конгрес на младежката организация бе съпътстван от големи протести

4 необичайни причини да ядете конфитюр всеки ден

4 необичайни причини да ядете конфитюр всеки ден

Любопитно Преди 15 часа

Конфитюрът е сладко лакомство, което е популярно от векове

,

Тръмп: Въздушното пространство над и около Венецуела ще бъде затворено

Свят Преди 15 часа

Миналата седмица регулаторът на САЩ за гражданско въздухоплаване предупреди големите авиокомпании за "потенциално опасна ситуация" при прелитане над Венецуела

,

Шри Ланка обяви извънредно положение: 132 загинали и стотици изчезнали след циклона Дитуа

Свят Преди 15 часа

Бедствието е разрушила над 15 000 домове, изпращайки 78 000 души във временни държавни убежища

Всичко от днес

От мрежата

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg

10 породи кучета, които най-силно се привързват към стопаните си

dogsandcats.bg
1

Декември започва с мъгли, но и с повече слънце

sinoptik.bg
1

Коледна украса с рога от елен

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 30 ноември, неделя

Edna.bg

Нумерологична прогноза за 30 ноември, неделя

Edna.bg

Славия преследва четвърта поредна победа срещу последния

Gong.bg

Ванкувър и Томас Мюлер сразиха Сан Диего и са на финал в МЛС

Gong.bg

Валежите спират, остава студено

Nova.bg

СДВР иззе над 12 000 флакона с райски газ при мащабна операция

Nova.bg