Трима пациенти получиха шанс за живот след донорство

Никулден без българска риба? Рибари алармират, че "тази година морето е празно"

Румен Радев: Бюджет 2026 е предупреждение за това, което ни очаква в еврозоната

Промените в бюджета за 2026 г. ще станат ясни до вторник

Т рима души получиха шанс за живот след донорска ситуация в София. Близките на 59 – годишен мъж, който почина в спешната болница „Пирогов” взеха тежкото, но благородно решение, съобщи NOVA.

Така 63 – годишна жена получи шанс за живот. Тя претърпя трансплантация на черен дроб във ВМА. Екипът, ръководен от проф. д-р Никола Владов, съвместно с проф. д-р Ивелин Такоров, присади органа след 6 – часова интервенция. Мъж на 40 години и жена на 34 години пък получиха бъбреци в „Александровска” болница. Там екип от Клиниката по урология, ръководен от доц. д-р Владислав Младенов извърши двете сложни операции.