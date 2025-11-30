Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

М олдовските власти заявиха, че руски дронове са навлезли отново във въздушното пространство на Молдова, като това е трети подобен случай за девет дни, предаде Ройтерс.

Молдова: Руски крилати ракети над наша територия

Молдовската президентка Мая Санду, която иска страната ѝ да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., критикува войната на Русия срещу Украйна и обвинява Москва, че иска да дестабилизира Молдова.

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона, които са навлезли в молдовското въздушно пространство.

Още една държава съобщи, че руски дрон е нарушил въздушното ѝ пространство

По-късно те са преминали от Молдова в Украйна.

"По време на инцидента, който създаде сериозна заплаха за сигурността на въздухоплаването, въздушното пространство на Молдова остана затворено за час и десет минути, от 22:43 до 23:53", съобщи молдовското министерство.