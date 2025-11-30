Свят

Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство

Това е трети подобен случай за девет дни

30 ноември 2025, 07:21
Молдова заяви, че руски дронове отново са навлезли във въздушното ѝ пространство
Източник: AP/БТА

М олдовските власти заявиха, че руски дронове са навлезли отново във въздушното пространство на Молдова, като това е трети подобен случай за девет дни, предаде Ройтерс.

Молдовската президентка Мая Санду, която иска страната ѝ да се присъедини към Европейския съюз до 2030 г., критикува войната на Русия срещу Украйна и обвинява Москва, че иска да дестабилизира Молдова.

Молдовското вътрешно министерство заяви, че е идентифицирало два руски дрона, които са навлезли в молдовското въздушно пространство.

По-късно те са преминали от Молдова в Украйна.

"По време на инцидента, който създаде сериозна заплаха за сигурността на въздухоплаването, въздушното пространство на Молдова остана затворено за час и десет минути, от 22:43 до 23:53", съобщи молдовското министерство.

Източник: Божидар Захариев, БТА    
<p>Трагедия, която промени Америка</p>

Трагедия, която промени Америка: Покушението срещу Джеймс Гарфийлд и наследството, което надживя убиеца

Любопитно Преди 41 минути

В края на 19-ти век президентът Джеймс Гарфийлд обещава прогрес и реформи, но четири месеца след встъпването си в длъжност е прострелян

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Венецуела разкритикува изказването на Тръмп за затваряне на въздушното ѝ пространство

Свят Преди 9 часа

"Такъв тип изявления представляват враждебен акт"

Носител на Оскар почина на 88 години

Носител на Оскар почина на 88 години

Свят Преди 10 часа

Рок легендата Мик Джагър пръв отдаде почит в социалните медии

