Франс прес: Рубио и Уиткоф ще се срещнат с украинска делегация утре във Флорида

А мериканският държавен секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф ще се срещнат утре с украинска делегация в американския щат Флорида, предаде Франс прес, като се позова на представител на американското правителство.

В срещата ще участва и зетят на американския президент Доналд Тръмп - Джаред Къшнър.

Срещата ще се състои броени дни след като Тръмп представи плана си за слагане на край на войната в Украйна.

Малко по-рано днес украинският президент Володимир Зеленски заяви, че украински преговарящи пътуват за САЩ за обсъждания на този план.